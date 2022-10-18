Granola nasıl tüketilir? Granola pişirilir mi?

Son zamanların en sık tercih edilen kahvaltı seçenekleri arasında granola gelmektedir. Granola çeşitli tahılların ve kuru yemişlerin bir araya getirilerek pişirilmesiyle hazırlanan bir besindir. Kahvaltı dışında ara öğün olarak tercih edilebilir, süt ya da yoğurt ile tüketilebilir. Hem lezzetli hem de sağlıklı olduğu için özellikle kalori hesabı yaparak beslenen kişilerin tükettiği bir öğün hâline gelmiştir. Hiçbir gıda ürününde olmadığı gibi granolada da direkt olarak zayıflama özelliği yoktur. Ancak kilo vermek isteyenlerin diyetlerine destekçi bir öğün olarak kabul edilmiştir.

Granola nedir?

Genel olarak müsli ile karıştırılsa da granola daha farklı özelliklere sahip bir yiyecek türüdür. Ara öğün ya da kahvaltı olarak tüketilmesi mümkündür. Granolanın içeriği müslinin içeriğinden daha zengindir. Ayrıca müsli yumuşak olarak tüketilirken granola ise biraz daha sert bir yapıdadır. Granola en önemli öğün olarak bilinen kahvaltılarda sık tercih edilen bir besindir. Hazır olarak alınan paket granola içeriği süt ya da yoğurt ile karıştırılarak hemen tüketilebilir. Ancak arzuya göre seçilen ürünler fırınlanarak da hazırlanabilir. Granolanın içinde neler bulunur?

Granolanın içeriği ihtiyaca göre belirlenebilir. Ne kadar yapılmak isteniyorsa buna göre ölçüsü belirlenen yulaf ezmesi granolanın ana malzemesidir. Bunun dışında ceviz, badem, fındık, kuru meyveler (üzüm, kayısı, incir ve bunun gibi tercihe göre belirlenen kuru meyve türleri), ay çekirdeği içi, bal, elma rendesi, bitter çikolata ve benzeri malzemeler kullanılabilir. Genel olarak granolanın içinde bulunan malzemeler:

Fındık

Badem

Ceviz

Kuru meyve

Yulaf ezmesi

Granola pişirilir mi?

Evde granola hazırlamak için verilmiş belirli ve özel bir pişirme yöntemi yoktur. Fırında hazırlanır. Damak zevkine göre belirlenen malzemeler karıştırılarak yaklaşık bir saat boyunca fırınlanabilir. Fırınlanma işlemi sırasında ara sıra kontrol etmek ve karıştırmak doğru olacaktır. Tüm malzemeler tamamen harmanlandıktan sonra yağlı kâğıt serili olan tepsiye yayılır. Fırın önceden ısıtılmış olmalıdır. 150 dereceye ayarlanan fırında bir saate yakın pişirilir. Ancak 10-15 dakika aralıklarla çıkartıp karıştırılmalıdır.

Granola sütle pişirilir mi?

Damak zevkine göre belirlenen malzemelerin fırınlanmasıyla hazırlanan granolanın süt ile birlikte pişirilmesi gerekmez. Fırınlanan malzemeler soğutulduktan sonra hemen tüketilecek ise soğuk süt ya da yoğurtla birlikte tüketilebilir. Tüketeceğiniz kadar granolayı bir kâsenin içine koyun. İçine tercihinize göre kuru meyveler (küçük parçalara ayrılarak), ceviz, fındık ve bunun gibi kuru yemiş türleri ekleyebilirsiniz. Toz tarçın ve toz zencefil koyulabilir. Tüm kuru malzemeler eklendikten sonra süt ya da yoğurtla karıştırılarak tüketilebilir.

Granola nasıl tüketilir?

Tek başına da tüketilebilen bir besindir. Aynı zamanda çeşitli meyvelerle, yoğurtla ya da bar olarak hazırlanıp tüketilebilir. Her gün rahatlıkla tüketilebilen bir öğündür. Yine de karışımı hazırlamadan ya da hazır bir karışım almadan önce düzenli olarak tüketilmek isteniyorsa uzman bir doktora danışarak kullanılması uygun olacaktır.

Hazır olarak tüm marketlerden kolaylıkla temin edilebilen granolayı evde hazırlamak da mümkündür. Gerekli olan ve tercih edilen malzemeler bir araya getirilerek yapılır. Hazırlanan granola cam bir saklama kabında ya da kavanozda tutulmalıdır. Muhafaza edilen kabın hava almaması gerekir. Zamandan kazanmak için fazla yapılarak serin, karanlık ve kuru bir yerde saklanabilir. Bu durumda yoğurt ya da süt ile karıştırılmadan kuru olarak dondurucuda ya da buzdolabında uzun süre muhafaza edilebilir.

Hazır granola nasıl yenir?

Özellikle son zamanlarda granola en sık tercih edilen ve tüketilen kahvaltılıklar arasında yer almaya başladı. Evde yapılabileceği gibi hazır paketler olarak marketlerden satın alabilmek de mümkündür. Hazır olarak alınan granola yulaf ezmesi, müsli, mısır gevreği gibi tüketilebilir. Ek olarak yalnızca tercihe göre süt ya da yoğurt kullanılır. Genel olarak süt ile tercih edilse de damak zevkine göre yoğurt ile de yenir.

Hazır alınan granolayı tüketeceğiniz kadar bir kâseye doldurun. İçine arzuya göre kuru ya da yaş meyve, badem, ceviz, fındık, fıstık ekleyebilirsiniz. Süt ya da yoğurt ekleyerek karıştırıp tüketebilirsiniz. Granolayı tek başına da sadece süt ya da yoğurt ekleyerek de tüketebilirsiniz.

Diyette granola yenir mi?

Kilo vermek isteyenlerin en sık tercih ettiği besinlerden biri de granoladır. Diyet yapılırken ara öğün ya da kahvaltı öğünü olarak granola tüketilebilir. Uzman bir diyetisyene başvurularak doktor onayına ya da önerisine istinaden düzenli olarak kullanılabilir.



