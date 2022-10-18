HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Granola nasıl tüketilir? Granola pişirilir mi?

Granola nasıl tüketilir? Granola pişirilir mi?

17.10.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı beslenen ve gün içinde tükettiği kalori miktarına dikkat eden kişilerin tercihlerinin başında granola gelir. Tahıllar, bal ve kuru meyveler içeren granola kahvaltı olarak tüketilen bir besindir. Özellikle bol miktarda kalsiyum ve fosfor içeren granola nasıl tüketilmelidir?

Granola nasıl tüketilir? Granola pişirilir mi?

Son zamanların en sık tercih edilen kahvaltı seçenekleri arasında granola gelmektedir. Granola çeşitli tahılların ve kuru yemişlerin bir araya getirilerek pişirilmesiyle hazırlanan bir besindir. Kahvaltı dışında ara öğün olarak tercih edilebilir, süt ya da yoğurt ile tüketilebilir. Hem lezzetli hem de sağlıklı olduğu için özellikle kalori hesabı yaparak beslenen kişilerin tükettiği bir öğün hâline gelmiştir. Hiçbir gıda ürününde olmadığı gibi granolada da direkt olarak zayıflama özelliği yoktur. Ancak kilo vermek isteyenlerin diyetlerine destekçi bir öğün olarak kabul edilmiştir.

Granola nedir?

Genel olarak müsli ile karıştırılsa da granola daha farklı özelliklere sahip bir yiyecek türüdür. Ara öğün ya da kahvaltı olarak tüketilmesi mümkündür. Granolanın içeriği müslinin içeriğinden daha zengindir. Ayrıca müsli yumuşak olarak tüketilirken granola ise biraz daha sert bir yapıdadır. Granola en önemli öğün olarak bilinen kahvaltılarda sık tercih edilen bir besindir. Hazır olarak alınan paket granola içeriği süt ya da yoğurt ile karıştırılarak hemen tüketilebilir. Ancak arzuya göre seçilen ürünler fırınlanarak da hazırlanabilir. Granolanın içinde neler bulunur?

Granolanın içeriği ihtiyaca göre belirlenebilir. Ne kadar yapılmak isteniyorsa buna göre ölçüsü belirlenen yulaf ezmesi granolanın ana malzemesidir. Bunun dışında ceviz, badem, fındık, kuru meyveler (üzüm, kayısı, incir ve bunun gibi tercihe göre belirlenen kuru meyve türleri), ay çekirdeği içi, bal, elma rendesi, bitter çikolata ve benzeri malzemeler kullanılabilir. Genel olarak granolanın içinde bulunan malzemeler:

  • Fındık
  • Badem
  • Ceviz
  • Kuru meyve
  • Yulaf ezmesi
Karadut özü nasıl tüketilir? Karadut özü ne zaman içilmeli?Karadut özü nasıl tüketilir? Karadut özü ne zaman içilmeli?

Granola pişirilir mi?

Evde granola hazırlamak için verilmiş belirli ve özel bir pişirme yöntemi yoktur. Fırında hazırlanır. Damak zevkine göre belirlenen malzemeler karıştırılarak yaklaşık bir saat boyunca fırınlanabilir. Fırınlanma işlemi sırasında ara sıra kontrol etmek ve karıştırmak doğru olacaktır. Tüm malzemeler tamamen harmanlandıktan sonra yağlı kâğıt serili olan tepsiye yayılır. Fırın önceden ısıtılmış olmalıdır. 150 dereceye ayarlanan fırında bir saate yakın pişirilir. Ancak 10-15 dakika aralıklarla çıkartıp karıştırılmalıdır.

Granola sütle pişirilir mi?

Damak zevkine göre belirlenen malzemelerin fırınlanmasıyla hazırlanan granolanın süt ile birlikte pişirilmesi gerekmez. Fırınlanan malzemeler soğutulduktan sonra hemen tüketilecek ise soğuk süt ya da yoğurtla birlikte tüketilebilir. Tüketeceğiniz kadar granolayı bir kâsenin içine koyun. İçine tercihinize göre kuru meyveler (küçük parçalara ayrılarak), ceviz, fındık ve bunun gibi kuru yemiş türleri ekleyebilirsiniz. Toz tarçın ve toz zencefil koyulabilir. Tüm kuru malzemeler eklendikten sonra süt ya da yoğurtla karıştırılarak tüketilebilir.

Granola nasıl tüketilir?

Tek başına da tüketilebilen bir besindir. Aynı zamanda çeşitli meyvelerle, yoğurtla ya da bar olarak hazırlanıp tüketilebilir. Her gün rahatlıkla tüketilebilen bir öğündür. Yine de karışımı hazırlamadan ya da hazır bir karışım almadan önce düzenli olarak tüketilmek isteniyorsa uzman bir doktora danışarak kullanılması uygun olacaktır.

Hazır olarak tüm marketlerden kolaylıkla temin edilebilen granolayı evde hazırlamak da mümkündür. Gerekli olan ve tercih edilen malzemeler bir araya getirilerek yapılır. Hazırlanan granola cam bir saklama kabında ya da kavanozda tutulmalıdır. Muhafaza edilen kabın hava almaması gerekir. Zamandan kazanmak için fazla yapılarak serin, karanlık ve kuru bir yerde saklanabilir. Bu durumda yoğurt ya da süt ile karıştırılmadan kuru olarak dondurucuda ya da buzdolabında uzun süre muhafaza edilebilir.

Tarçın nasıl tüketilir? Tarçın günde ne kadar kullanılmalı?Tarçın nasıl tüketilir? Tarçın günde ne kadar kullanılmalı?

Hazır granola nasıl yenir?

Özellikle son zamanlarda granola en sık tercih edilen ve tüketilen kahvaltılıklar arasında yer almaya başladı. Evde yapılabileceği gibi hazır paketler olarak marketlerden satın alabilmek de mümkündür. Hazır olarak alınan granola yulaf ezmesi, müsli, mısır gevreği gibi tüketilebilir. Ek olarak yalnızca tercihe göre süt ya da yoğurt kullanılır. Genel olarak süt ile tercih edilse de damak zevkine göre yoğurt ile de yenir.

Hazır alınan granolayı tüketeceğiniz kadar bir kâseye doldurun. İçine arzuya göre kuru ya da yaş meyve, badem, ceviz, fındık, fıstık ekleyebilirsiniz. Süt ya da yoğurt ekleyerek karıştırıp tüketebilirsiniz. Granolayı tek başına da sadece süt ya da yoğurt ekleyerek de tüketebilirsiniz.

Diyette granola yenir mi?

Kilo vermek isteyenlerin en sık tercih ettiği besinlerden biri de granoladır. Diyet yapılırken ara öğün ya da kahvaltı öğünü olarak granola tüketilebilir. Uzman bir diyetisyene başvurularak doktor onayına ya da önerisine istinaden düzenli olarak kullanılabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü yıldız çıldırdı: Çiğ et yemeye başladı! Nedeni ise...Ünlü yıldız çıldırdı: Çiğ et yemeye başladı! Nedeni ise...
Görüntüler Rusya'dan: Savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü!Görüntüler Rusya'dan: Savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü!
Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak istedi! Kimliği şaşkına çevirdiAnnesini metal çubukla dövüp balkondan atmak istedi! Kimliği şaşkına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
granola tarifi granola ev yapımı granola
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sıfır ve ikinci el arabada yeni adres Ticaret Bakanlığı oldu

Sıfır ve ikinci el arabada yeni adres Ticaret Bakanlığı oldu

Ünlü oyuncunun atı koşuda birinci geldi! Kazandığı para...

Ünlü oyuncunun atı koşuda birinci geldi! Kazandığı para...

Türkiye’den çok kritik bir hamle daha!

Türkiye’den çok kritik bir hamle daha!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Başvurular bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Başvurular bugün başlıyor

59 ilde dev FETÖ operasyonu! "Finans kaynaklarının deşifre edilmesi..."

59 ilde dev FETÖ operasyonu! "Finans kaynaklarının deşifre edilmesi..."

Gündem olacak hareket! Kılıçdaroğlu, o fotoğrafı yere attı

Gündem olacak hareket! Kılıçdaroğlu, o fotoğrafı yere attı

İlginizi Çekebilir

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.