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Tarçın nasıl tüketilir? Tarçın günde ne kadar kullanılmalı?

15.10.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemeklerde kullanılan birçok baharatın sağlığa çeşitli faydaları bulunur. Bu baharatlardan yapılan çaylar bazı hastalıkların tedavisinde de destekleyici olarak kullanılabilir. Doğal gıdalar bilinçli olarak tüketildiğinde şifalı etkileri vardır. Tarçın, yiyecek ve içeceklere eklendiğinde lezzet vermesi dışında birçok faydaya sahiptir. Toz, kabuk ya da yıldız hâliyle besinlerde kullanılabilir. Günde yarım çay kaşığından daha fazla tüketilmemesi gereken tarçın nasıl tüketilmeli?

Tarçın nasıl tüketilir? Tarçın günde ne kadar kullanılmalı?

Tarçın baharatı tatlılarda, içeceklerde, yemeklerde ya da direkt olarak içme suyuna eklenerek tüketilebilir. Bazı bitki çaylarında da lezzet vermesi için kullanılır. Antioksidan özelliği bulunan tarçının bu özelliği sayesinde birçok rahatsızlık ve sıkıntının tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir. Regl dönemini çok sancılı geçiren kadınların da tercih ettiği baharatlar arasında yer alır. Ağrı dindirici özelliği ile bu dönemi daha kolay atlatmaya yardımcı olur. Kanser ile mücadele eden kişiler arasında da sıkça kullanılan bir baharat türüdür. Doktor onayı ya da önerisine istinaden kullanılması daha uygundur.

Tarçın nasıl tüketilir?

Bir tür baharat olan tarçın çubuk, toz ya da yıldız olarak kullanılabilir. Tarçın genellikle salep ya da bitki çayları gibi içeceklere tat vermesi için kullanılsa da tarçının pek çok faydası bulunur. Detoks içeceklerinde, bitki çaylarında da tarçın kullanılır. Kilo vermek isteyen kişiler doğal tatlandırıcı olarak tarçın tüketebilir. Şeker yerine kullanılabilen ve doğal tatlandırıcı özelliğiyle tatlı ihtiyacını giderir. Diyetleri destekleyen çayların ya da içme sularının içine eklenerek tüketilebilir. Tarçın direkt olarak tüketilmemeli, yiyecek ve içeceklerin içine uygun miktarlarda eklenerek tüketilmelidir.

Tarçının tüketilmesinde bilinen yan etkiler olmasa da hiçbir hastalığın tedavisinde doktor kontrolü olmadan tüketilmemelidir. Kronik hastalığı olanların, hamile ve emziren annelerin, alerji öyküsüne sahip olan kişilerin kullanmadan önce mutlaka doktor onayı alarak kullanması gerekir. Aşırı tüketimden kaçınılmalıdır.

Tarçının faydaları nelerdir?

Toz ya da kabuk tarçının en bilinen bazı faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Antioksidan özelliği vardır bu nedenle kanser türevi hastalıkların tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir.
  • Hücreleri hasarlara karşı korur.
  • Stresi azaltmaya yardımcıdır.
  • Enfeksiyonlara karşı vücudun direncini arttırır.
  • Diyabet hastaları tarafından da tercih edilir. Kan şekerini dengelediği bilinir.
  • Hafızayı güçlendirici etkisi vardır.
  • Doktora danışılarak emziren anneler için de kullanılabilir. Emziren annelerin sütünü arttırdığı bilinir.

Tarçın günde ne kadar kullanılmalı?

Her besinin fazlası zararlıdır. Doğal olsa da her gıdanın bünyedeki etkisi farklıdır ve bazı yan etkilere sebebiyet verebilir. Tarçın da doktor onayı ile ve belli miktarlarda tüketilmesi gereken bir baharat türüdür. Çubuk ya da toz olarak tüketilmesine göre farklılık gösteren farklı dozları vardır. Çubuk tarçın kullanılacaksa günde bir taneden fazla kullanılmaması gerekir. Tek bir adet çubuk tarçın birkaç kez kullanılabilir. Toz hâlinde tarçın ise bir gün içinde yarım çay kaşığından daha fazla tüketilmemelidir.

Bir çubuk tarçın kaç kez kullanılır?

Bir adet çubuk tarçın üç ya da dört kez kullanılabilir. Bu kullanımın herhangi bir sakıncası ya da yan etkisi bulunmamaktadır.

Çubuk tarçın suda kaç gün kalır?

Bir adet çubuk tarçın yaklaşık on su bardağına denk gelecek kadar suyun içine atılır. Bu şekilde bekletilen su en fazla iki hafta içinde tüketilmelidir.

Tarçın hangi yemeklerde kullanılır?

Özellikle sütlaç, tavukgöğsü, kazandibi gibi sütlü tatlılar toz tarçın eklenerek tüketilir. Tatlılar dışında yemekler de de kullanılan bir baharat çeşididir. Hem Türkiye'de hem de başka ülkelerde yemeklere çeşni olarak eklenir. Hint yemeklerinde ve Fas mutfağında pilav ya da tavuk yemeklerinde tarçın bulunur. Dolma içlerinde de tarçın kullanıldığı tarifler vardır.

Tarçın çayı nasıl yapılır?

Tarçın baharatı toz ya da çubuk formunda çay olarak da tüketilebilir. Evde birkaç dakika içinde hazırlanabileceği gibi aktarlardan hazır poşet çay olarak da temin edilebilir.

Evde hazırlamak isteyenler için gerekli malzemeler ve hazırlanış adımları şu şekildedir:

  • İki su bardağı temiz içme suyu
  • Bir tatlı kaşığı toz tarçın

Tarçın çayı tarifi:

  • Temiz içme suyu kaynatılır.
  • Bir tatlı kaşığı toz tarçın kaynayan suyun içine atılır.
  • On dakika bekletilerek demlenmesi sağlanır.
  • Bir süzgeç yardımı ile süzülerek tüketilebilir.

Çubuk tarçın ile tarçın çayı hazırlamak için iki bardak sıcak suyun içine iki adet çubuk tarçın atarak beş dakika bekletilir. Demlenen çay sıcak olarak içilir. Ancak günde bir fincan ya da bir bardaktan fazlası içilmemelidir. Her besin için olduğu gibi tarçın çayı için de aşırı tüketim bazı zararlara sebebiyet verebilir. Farklı bünyeler için farklı yan etkiler görülebilir. Doktor onayı ile kullanılmasında fayda vardır.

Toz tarçın zayıflamak için nasıl kullanılır?

Hiçbir ürünün direkt olarak zayıflatıcı etkisi yoktur. Ancak bazı besinler kilo vermek isteyenlere destek olan özelliklere sahiptir. Tarçın da bu besinler arasında yer alır. Aç karnına ve yatmadan önce tüketilebilir. Su içine eklenerek tüketilen tarçın uzun süre tok tutma özelliğine sahiptir. Yine de uzman bir diyetisyene danışılmadan tüketilmesi doğru olmayacaktır. Olası yan etkiler bünyeden bünyeye değişiklik gösterebilir.


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