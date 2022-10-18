Çam kozalağı reçeli nasıl tüketilir? Çam kozalağı reçeli ne kadar içilmeli?

Çam kozalağı herhangi bir çam ağacından toplanarak temin edilebilir. Toplanan çam kozalaklarının reçel ya da şurup olarak tüketilmesi mümkündür. Bilinçli olarak tüketildiği sürece bazı hastalıkların tedavi süreçlerini desteklediği de bilinir. Hazır çam kozalağı reçeli aktarlardan ya da marketlerden alınabilir. Evde hazırlamak da mümkündür. Çam ağaçlarından toplanan kozalaklar iyice temizlendikten sonra reçel olarak sofralardaki yerini alabilir. Gerekli miktarda tüketildiği takdirde birçok hastalık ile savaşmada yardımcı olur.

Çam kozalağı reçeli nasıl yapılır?

Kahvaltı sofralarında özellikle kış aylarında sık tercih edilen çam kozalağı reçeli evde kolayca hazırlanabilir. Çam kozalağı reçeli yapmak için gerekli olan malzemeler:

Otuz kırk adet küçük çam kozalağı (Yeşil bebek kozalağı)

Bir buçuk litre temiz içme suyu

Bir buçuk kilo toz şeker

Yarım limonun suyu

Çam kozalağı reçel tarifi:

Toplanan kozalaklar iyice yıkanarak temizlenmelidir.

Kozalaklar bir tencerede su ile birlikte kaynatılır.

Yaklaşık bir saat kaynatılan kozalaklara bir buçuk litre kadar toz şeker eklenir.

Ara sıra karıştırılarak ve yükselen köpükler temizlenerek kaynatılır. (Oluşan köpükler tahta bir kaşık ile alınmalıdır.)

Kıvamı reçel kıvamına gelen kozalaklara limon suyu ilave edilir.

Beş dakika boyunca kaynatıldıktan sonra ocaktan alınır.

İlk sıcaklığı çıktıktan sonra kavanozlara doldurulur.

Ters çevrilen kavanozlar on iki saat bekletildikten sonra tüketilebilir.

Çam kozalağı reçeli nasıl tüketilir?

Çam kozalağı reçeli yapıldıktan sonra kahvaltı sofralarında kullanılabilir. Ekmeğin üzerine sürülebileceği gibi sade olarak tek başına da tüketilebilir. Ayrıca tahin ile ya da yoğurt ile karıştırarak yemeyi tercih edenler de vardır. Günde bir yemek kaşığından daha fazla tüketilmemesi gereken bir besindir. Bir gün içinde kozalak reçeli ne kadar yenmelidir?

Önerilen kozalak reçeli miktarı bir gün için en fazla bir yemek kaşığı şeklindedir. Daha fazla tüketilmesi olası bazı hasarlara sebebiyet verebilir. Doktora danışılmadan tüketilmemesi gerekir. Farklı bünyelerde farklı alerjik reaksiyonlar görülebilir.

Çam kozalağı reçeli hangi hastalıklara iyi gelir?

Çam kozalağı reçelinin bazı hastalıklara iyi geldiği bilinir. Ağırlıklı olarak solunum yolu hastalıklarında şifa deposu olarak görülür. Astım, bronşit gibi hastalıkları olan kişiler destekleyici olarak kullanabilir. Balgam söktürücü özelliği vardır. Sabahları aç karnına tüketilebilir. Özellikle soğuk kış günlerinde sık tercih edilen bir reçel türüdür. Çam kozalağı reçelinin faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Cilt için faydalı bir besin olduğu bilinir. Cildi yenilediği, gençleştirdiği söylenir.

Üst solunum yolu hastalıkları için destekleyici olarak kullanılır.

Olası soğuk algınlıklarına, nezleye, gribe karşı vücudun direncinin artmasını sağlar.

Enerji verdiği bilinir.

Öksürüğe iyi gelir.

Akciğerleri temizlediği bilinir.

Vücutta oluşan hücre hasarlarına karşı hücreleri yeniler.

Ağız içi yaraları başta gelmek üzere tahriş olan deriyi ve yaraları iyileştirir.

Diş bakımında da kullanılır. Diş etlerini güçlendirdiği bilinir.

Vücudu mikroplardan ve virüslerden koruma özelliği vardır.

Bağırsakta oluşan parazitleri ve mikropları temizler.

Kalp dostu olarak bilinir.

Çam kozalağı kişilerin odaklanma problemlerinde de yardımcı olur.

Hormonlar için de olumlu etkisi bulunur.

Balgam söktürür.

Uyku problemi yaşayan kişilerin de tercih ettiği bir besindir. Uyku düzenine yardımcı olduğu bilinir.

Damar tıkanıklığı durumlarında çare olarak görülür.

Mideye iyi gelir, mide rahatsızlıklarını ve mide ağrılarını engeller.

Çam kozalağı reçelinin yan etkileri ya da zararları var mıdır?

Tüm besinlerde olduğu gibi çam kozalağından yapılan reçelin de gün içinde önerilen miktarlardan fazla kullanılmaması gerekir. Aksi takdirde bazı yan etkilere sebebiyet verebilir. Bu sebeple doktor onayı ile tüketilmesi daha doğru olacaktır. Çam kozalağı reçelinin aşırı tüketilmesi hâlinde sindirim sorunları yaşanabilir. Ayrıca içerdiği şeker miktarı sebebiyle fazla tüketilmesi kan şekerinin birden yükselmesine sebep olur. Farklı bünyelerde farklı reaksiyonlara yol açabilen çam kozalağı reçeli bazı sağlık sorunlarına neden olabilir.

Özellikle anne adaylarının, kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin, alerjik durumları olan kişilerin, ilaç kullanan ya da bir hastalığın tedavi sürecinde olan kişilerin daha dikkatli olması gerekir. Aşırı tüketilmesi halinde özellikle mide için bazı sorunlara yol açabilir.

