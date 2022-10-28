HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kiraz sapı çayı nasıl tüketilir, faydaları nelerdir? Kiraz sapı çayı günde ne kadar içilir?

Kiraz sapı çayı nasıl tüketilir, faydaları nelerdir? Kiraz sapı çayı günde ne kadar içilir?

28.10.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm meyvelerin insan sağlığına faydalı özellikleri vardır. Bazı meyeler hem yaş ve taze olarak hem de kuru olarak tüketildiğinde farklı hastalıklara şifa olur. Kiraz meyvesi yazın en sık tercih edilen meyveler arasındadır. Sadece meyvesiyle değil sapı ile de şifa dağıtan bir meyvedir. Sapları kaynatılarak hazırlanan çay kanı ve böbrekleri temizlemesi dışında kilo vermek isteyenlerin de tercihleri arasında yer alır. Peki, kiraz sapı çayı faydaları nelerdir, kiraz sapı çayı nasıl demlenir?

Kiraz sapı çayı nasıl tüketilir, faydaları nelerdir? Kiraz sapı çayı günde ne kadar içilir?

Kiraz meyvesi yazın en sık tüketilen meyveler arasındadır. Genellikle sadece meyvesi yenen kirazın sapları atılsa da aslında kiraz sapıyla yapılan çay da çok faydalıdır. Kirazın sapları kurutulup saklanarak kışın da kullanılabilir. Kaynatılarak hazırlanan kiraz sapı çayının insan sağlığına çeşitli yararları vardır. En çok kilo vermek isteyen kişilerin kullandığı kiraz sapı çayı diyet listelerinde kendisine yer edinen bir bitki çayı türüdür. Uzman bir diyetisyenin onayı ile öğün aralarına eklenerek tüketilebilir.

Kiraz sapı çayı nasıl tüketilir?

Kiraz sapları kaynatılarak hazırlanan kiraz sapı çayı günde bir fincan tüketilebilir. Diyet yapan kişilerin öğünlerine ekleyebilecekleri bir bitki çayı türüdür. Uzun süre tok tutma özelliği olduğu için sıkça tercih edilir. Meyvesi yendikten sonra kirazın sapları muhafaza edilerek çay olarak demlenebilen kiraz sapı çayı nasıl yapılır?

Son derece sık kullanılan bir bitki çayı olduğu için kiraz sapı çayı aktarlarda ve marketlerde rahatlıkla bulunabilen bir bitki çayıdır. Hazır alınan bitki çayı kaynatılmış olan temiz içme suyuna atılarak birkaç dakikada hazırlanır. Ayrıca yaş meyveyi tükettikten sonra saplarını saklayarak evde de hazırlanabilir. Evde kiraz sapı çayı hazırlamak için en az 20 kirazın sapı gerekir. Ne kadar tüketeceğinize bağlı olarak daha fazla kiraz sapı da kullanabilirsiniz. Kirazdan ayıklanan ve birkaç kez yıkanarak temizlenen kiraz saplarını, temiz bir çarşaf ya da bez üzerine yayarak birkaç gün boyunca kuruması için bekletin.

İlginizi Çekebilir

Vitamin ve mineral deposu kuru dut faydaları

Vitamin ve mineral deposu kuru dut faydaları

Süper besin keten tohumunun faydaları

Süper besin keten tohumunun faydaları

 Tahıl deposu granola tarifi

Tahıl deposu granola tarifi

 Potasyum zengini muz çayı nasıl demlenir?

Potasyum zengini muz çayı nasıl demlenir?

 Doğal tatlandırıcı tarçın nasıl tüketilir?

Doğal tatlandırıcı tarçın nasıl tüketilir?

Kalsiyum deposu doğal yumurta kabuğu zarı nasıl tüketilir

Kalsiyum deposu doğal yumurta kabuğu zarı nasıl tüketilir

Kiraz sapı çayı tarifi

Tüketeceğiniz miktara bağlı olarak evde kuruttuğunuz yahut satın aldığınız kiraz sapı çayı tarifi şu şekildedir:

  • İki bardak temiz içme suyu küçük bir tencereye konur.
  • Suyun içine tüketeceğiniz kadar kiraz sapını ekleyin.
  • Karıştırarak birkaç dakika kaynatılır.
  • Su kaynatıldıktan sonra kısık ateşte demlenir.
  • Bir süzgeç yardımı ile süzüldükten sonra içilebilir.

Kiraz sapları çok fazla kaynatıldığında içerdiği vitaminler ve mineraller özelliklerini kaybedebilir. Bu nedenle ateş üzerinde mümkün olduğunca az tutulmalıdır. Fazla kaynatılması hâlinde antioksidan özelliği de azalır. Kaynama süresi uzadıkça kiraz saplarının tadında da acılık oluşacaktır.

Kiraz sapı çayı günde ne kadar içilir?

Günde en fazla 2 fincan kiraz sapı çayı önerilen tüketim miktardır. Bu miktarın dışına çıkılmaması gerekir, aşırı kullanım nedeniyle bazı yan etkilere neden olabilir. Özellikle alerjik bünyesi olan kişilerin, anne adaylarının, emziren annelerin, kronik bir hastalığı bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerekir. Doktor kontrolünde kullanılması daha doğru olacaktır. Günde en fazla 2 fincan içilmesi önerilen kiraz sapı çayı aç karnına mı içilir tok karnına mı?

Kiraz sapı çayı genel olarak aç karnına tüketilen bir bitki çayıdır. Özellikle kilo vermek isteyen kişiler ve ödem atmak için kiraz sapı çayı içen kişilerin uzman tavsiyesiyle aç karna tüketebilir. Kahvaltıdan ve akşam yemeğinden önce günde 2 fincan olmak üzere aç karna tüketilebilir. Ancak olası bir yan etki görülebileceği için uzman bir doktorun onayı alınarak tüketilmesi gerekir. Aksi takdirde bazı sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kiraz sapı çayı faydaları nedir?

İnsan sağlığına çeşitli konularda faydalı olan kiraz sapı çayının faydalarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Regl dönemini aşırı sancılı geçiren kadınların tercihleri arasında yer alır, bu dönemdeki ağrıları hafifletir.
  • Kilo vermeye yardımcı özelikleri bulunduğu için diyet yapanların da tercih ettiği bir bitki çayıdır.
  • Uzun süre tokluk hissi verir.
  • Vücuttaki ödemi ve toksinleri atmaya yardımcı olur.
  • Vücudun direncini arttırır.
  • İdrar yolunu temizleyici özelliği bulunur.
  • Böbreklerin temizlenmesini sağlayarak böbrek taşı ve kum oluşumunu engellemeye yardımcı olur.
  • Siyah noktaları temizleyici özelliği vardır.
  • Stresi azaltır, sakinleştirir.
  • Uyku düzenini sağlamada yardımcı olur.

Kiraz sapı çayı zayıflatır mı?

Hiçbir besin direkt olarak zayıflatma özelliğine sahip değildir. Ancak bazı yiyecek ve içecekler kilo vermek isteyen kişilerin diyetlerini destekleyici özellikler içerir. Kiraz sapı çayı da aç karnına içildiği zaman uzun süre tokluk hissi verir ve ödem atmaya yardımcıdır. Bu bağlamda kiraz sapı çayı kilo vermeyi destekler. Antioksidan özelliği olduğu için metabolizmayı çalıştırıcı etkisi de vardır. Uzman bir diyetisyene danışılarak diyet yapan kişilerin öğünlerinin arasına eklenebilen kiraz sapı çayı zayıflamak için nasıl kullanılır?

Özellikle kilo vermek isteyen, diyet yapan ve ödem atmak isteyen kişiler kahvaltıdan yarım saat önce 1 fincan, akşam yemeğinden yarım saat önce 1 fincan olmak üzere günde en fazla 2 fincan olarak tüketebilirler. Doğru tüketim için mutlaka uzman bir doktora danışmak ve onay almak gerekir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! İyileşmeyi geciktiriyorGrip olunca ağzınıza bile sürmeyin! İyileşmeyi geciktiriyor
Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inlettiDenizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti
Son ankette 'İmamoğlu' detayı! Yavaş'ın sıralaması dikkat çektiSon ankette 'İmamoğlu' detayı! Yavaş'ın sıralaması dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
kiraz sapı çayı kiraz sapı çayı faydaları taze kiraz sapı çayı nasıl yapılır taze kiraz sapı çayı kiraz sapı kaynatma kiraz sapı kiraz sapı çayının faydaları kiraz sapı ne işe yarar

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...

Halit Kıvanç'ın oğlundan şok tepki! "Orhan Gencebay cenazede..."

Halit Kıvanç'ın oğlundan şok tepki! "Orhan Gencebay cenazede..."

25 Ekim'den sonra korkulan oldu! Hastanelere koştular

25 Ekim'den sonra korkulan oldu! Hastanelere koştular

İstanbul'da sanayi sitesinde patlama!

İstanbul'da sanayi sitesinde patlama!

Mahkemede şok sözler! 'Babamın sapık hareketleri vardı'

Mahkemede şok sözler! 'Babamın sapık hareketleri vardı'

Dikkat çeken Mansur Yavaş çıkışı! 'Oyların bölünmesi...'

Dikkat çeken Mansur Yavaş çıkışı! 'Oyların bölünmesi...'

İlginizi Çekebilir

Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin! Kanser riskini üç kat artırıyor

Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin! Kanser riskini üç kat artırıyor

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.