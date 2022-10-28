Kiraz sapı çayı nasıl tüketilir, faydaları nelerdir? Kiraz sapı çayı günde ne kadar içilir?

Kiraz meyvesi yazın en sık tüketilen meyveler arasındadır. Genellikle sadece meyvesi yenen kirazın sapları atılsa da aslında kiraz sapıyla yapılan çay da çok faydalıdır. Kirazın sapları kurutulup saklanarak kışın da kullanılabilir. Kaynatılarak hazırlanan kiraz sapı çayının insan sağlığına çeşitli yararları vardır. En çok kilo vermek isteyen kişilerin kullandığı kiraz sapı çayı diyet listelerinde kendisine yer edinen bir bitki çayı türüdür. Uzman bir diyetisyenin onayı ile öğün aralarına eklenerek tüketilebilir.

Kiraz sapı çayı nasıl tüketilir?

Kiraz sapları kaynatılarak hazırlanan kiraz sapı çayı günde bir fincan tüketilebilir. Diyet yapan kişilerin öğünlerine ekleyebilecekleri bir bitki çayı türüdür. Uzun süre tok tutma özelliği olduğu için sıkça tercih edilir. Meyvesi yendikten sonra kirazın sapları muhafaza edilerek çay olarak demlenebilen kiraz sapı çayı nasıl yapılır?

Son derece sık kullanılan bir bitki çayı olduğu için kiraz sapı çayı aktarlarda ve marketlerde rahatlıkla bulunabilen bir bitki çayıdır. Hazır alınan bitki çayı kaynatılmış olan temiz içme suyuna atılarak birkaç dakikada hazırlanır. Ayrıca yaş meyveyi tükettikten sonra saplarını saklayarak evde de hazırlanabilir. Evde kiraz sapı çayı hazırlamak için en az 20 kirazın sapı gerekir. Ne kadar tüketeceğinize bağlı olarak daha fazla kiraz sapı da kullanabilirsiniz. Kirazdan ayıklanan ve birkaç kez yıkanarak temizlenen kiraz saplarını, temiz bir çarşaf ya da bez üzerine yayarak birkaç gün boyunca kuruması için bekletin.

Kiraz sapı çayı tarifi

Tüketeceğiniz miktara bağlı olarak evde kuruttuğunuz yahut satın aldığınız kiraz sapı çayı tarifi şu şekildedir:

İki bardak temiz içme suyu küçük bir tencereye konur.

Suyun içine tüketeceğiniz kadar kiraz sapını ekleyin.

Karıştırarak birkaç dakika kaynatılır.

Su kaynatıldıktan sonra kısık ateşte demlenir.

Bir süzgeç yardımı ile süzüldükten sonra içilebilir.

Kiraz sapları çok fazla kaynatıldığında içerdiği vitaminler ve mineraller özelliklerini kaybedebilir. Bu nedenle ateş üzerinde mümkün olduğunca az tutulmalıdır. Fazla kaynatılması hâlinde antioksidan özelliği de azalır. Kaynama süresi uzadıkça kiraz saplarının tadında da acılık oluşacaktır.

Kiraz sapı çayı günde ne kadar içilir?

Günde en fazla 2 fincan kiraz sapı çayı önerilen tüketim miktardır. Bu miktarın dışına çıkılmaması gerekir, aşırı kullanım nedeniyle bazı yan etkilere neden olabilir. Özellikle alerjik bünyesi olan kişilerin, anne adaylarının, emziren annelerin, kronik bir hastalığı bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerekir. Doktor kontrolünde kullanılması daha doğru olacaktır. Günde en fazla 2 fincan içilmesi önerilen kiraz sapı çayı aç karnına mı içilir tok karnına mı?

Kiraz sapı çayı genel olarak aç karnına tüketilen bir bitki çayıdır. Özellikle kilo vermek isteyen kişiler ve ödem atmak için kiraz sapı çayı içen kişilerin uzman tavsiyesiyle aç karna tüketebilir. Kahvaltıdan ve akşam yemeğinden önce günde 2 fincan olmak üzere aç karna tüketilebilir. Ancak olası bir yan etki görülebileceği için uzman bir doktorun onayı alınarak tüketilmesi gerekir. Aksi takdirde bazı sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kiraz sapı çayı faydaları nedir?

İnsan sağlığına çeşitli konularda faydalı olan kiraz sapı çayının faydalarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

Regl dönemini aşırı sancılı geçiren kadınların tercihleri arasında yer alır, bu dönemdeki ağrıları hafifletir.

Kilo vermeye yardımcı özelikleri bulunduğu için diyet yapanların da tercih ettiği bir bitki çayıdır.

Uzun süre tokluk hissi verir.

Vücuttaki ödemi ve toksinleri atmaya yardımcı olur.

Vücudun direncini arttırır.

İdrar yolunu temizleyici özelliği bulunur.

Böbreklerin temizlenmesini sağlayarak böbrek taşı ve kum oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

Siyah noktaları temizleyici özelliği vardır.

Stresi azaltır, sakinleştirir.

Uyku düzenini sağlamada yardımcı olur.

Kiraz sapı çayı zayıflatır mı?

Hiçbir besin direkt olarak zayıflatma özelliğine sahip değildir. Ancak bazı yiyecek ve içecekler kilo vermek isteyen kişilerin diyetlerini destekleyici özellikler içerir. Kiraz sapı çayı da aç karnına içildiği zaman uzun süre tokluk hissi verir ve ödem atmaya yardımcıdır. Bu bağlamda kiraz sapı çayı kilo vermeyi destekler. Antioksidan özelliği olduğu için metabolizmayı çalıştırıcı etkisi de vardır. Uzman bir diyetisyene danışılarak diyet yapan kişilerin öğünlerinin arasına eklenebilen kiraz sapı çayı zayıflamak için nasıl kullanılır?

Özellikle kilo vermek isteyen, diyet yapan ve ödem atmak isteyen kişiler kahvaltıdan yarım saat önce 1 fincan, akşam yemeğinden yarım saat önce 1 fincan olmak üzere günde en fazla 2 fincan olarak tüketebilirler. Doğru tüketim için mutlaka uzman bir doktora danışmak ve onay almak gerekir.



