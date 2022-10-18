Karadut özü nasıl tüketilir? Karadut özü ne zaman içilmeli?

Karadut meyvesinin kökeni Asya'dır. Ancak Türkiye'nin Akdeniz iklimi yaşayan bölgelerinde de yetiştirilen bir meyvedir. Yalnızca meyve olarak tüketildiğinde de son derece faydalıdır. Bunun dışında karaduttan yapılan pekmez ve karadut özü de çeşitli vitaminler ve mineraller içerir. Bu sayede birçok hastalığa şifa olduğu bilinir. Kırmızı meyveler arasında en çok tercih edilen ve farklı şekillerde tüketilen bir meyvedir.

Karadut özü nasıl tüketilir?

Karadut özü birçok şekilde tüketilebilir ancak daha çok sulandırılarak içilir. Tatlılarda, kurabiyelerde, pastalarda, dondurmalarda da kullanılır. Hem sıcak hem de soğuk olarak tüketilebilir. Tatlılar dışında salatalara eklenerek de tüketilebilen karadut özü öğünlere farklı bir lezzet katar. Özellikle kilo vermek isteyen kişiler diyetlerinde, ara öğün olarak karaduta yer verir. Hem sağlık hem de lezzet için farklı öğün ve besinlerle birlikte tüketilebilir. Karadut özü ne zaman içilmeli?

Karadut özü tüketmek için açıklanan belirli bir zaman dilimi bulunmaz. Ancak alerjik durumu olmayanlar, kilo konusunda ciddi sıkıntıları bulunmayanlar ya da kronik rahatsızlığı olmayan kişiler gün içinde bir su bardağı tüketebilirler. Yine de uzman bir doktorun onayına ya da önerisine istinaden tüketilmesi gereken bir meyvedir. Seyreltilerek kullanılması önerilen karadut özü nasıl sulandırılır?

Karadut özü sulandırılarak kullanılabilir. Yazın serinlemek için sıkça tercih edilen bir besindir. Bir su bardağı karadut özüne yaklaşık beş ya da on su bardağı temiz içme suyu eklenerek sulandırılır. Karadut özü ile karadut şurubu da elde edilir.

Karadut özü sağlıklı mı?

Meyve olarak tüketilen karadut insan sağlığına son derece faydalı bir içeriğe sahiptir. Kemikleri güçlendirir. Özellikle kadınlar için kemik erimesini engelleyici özelliği ile sıkça tercih edilir. Yüksek lif içerdiği için uzun süre tok tutma özelliği de vardır. Sindirim sistemini düzenler. Hücreler için de son derece faydalıdır. Cildi daha parlak ve genç gösterdiği bilinir. Canlılık verir. A vitamini içerdiği için göze de iyi gelir. Toksinleri atmada yardımcıdır. Doğru tüketildiği takdirde karadut özü sağlıklıdır.

Karadut özünün bilinen bazı faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu olası hastalıklara karşı korur.

A vitamini içermesi sebebiyle gözler için de faydalıdır.

Sindirim sistemini düzenleyici etkisi vardır.

Saç sağlığı için de faydalı olduğu bilinir.

Cilde iyi gelir, cildin daha canlı ve parlak bir görünmesini sağlar.

Kemikleri güçlendirici etkisi vardır.

Mide sorunlarına iyi gelir.

Kabızlık sorununun tedavisinde destekleyicidir.

Karadut özü nasıl kullanılır?

Damak tadına ve danışılan doktorun önerisine göre farklı şekilde kullanılabilir.Bir bardak karadut özüne arzuya göre içme suyu eklenip seyreltilerek tüketilebilir. Karadut özünde şeker miktarı yüksek olduğu için direkt tüketildiğinde kan şekerinin çok hızlı yükselmesine neden olur. Bu nedenle seyreltilerek içilmesi tavsiye edilir. İçme suyuna, yoğurda ve tatlılara damak zevkine göre eklenerek kullanılır. Bu yöntem ile karadut özü şurubu elde edilir. Karadut şurubu hazırlamak için gerekli malzemeler şu şekildedir:

Bir kilo karadut

Bir su bardağı toz şeker

Üç su bardağı temiz içme suyu

Çeyrek limonun suyu

Karadut şurubunun hazırlanışı:

Su, şeker ve karadutlar bir tencereye alınır.

Ocağa alınarak kaynatılır.

Yoğun kıvam elde edildiği zaman ocaktan alınır.

Bir kap üzerine süzgeç ya da tülbent yerleştirilir.

Elde edilen karışım süzgeç ya da tülbent yardımı ile süzülür.

Oluşan şurup ilk sıcaklığı geçtikten sonra cam kavanozlara ya da cam şişelere paylaştırılarak muhafaza edilebilir.

Karadut özü günde ne kadar tüketilmeli?

Herhangi bir kronik sağlık durumu olmadığı sürece günde bir su bardağı seyreltilmiş karadut özü tüketmekte bilinen bir sakınca yoktur. Ancak yine de uzman bir doktora danışılmadan düzenli olarak tüketilmemelidir. Her besinin aşırı kullanımında problem yaşanma ihtimali vardır. Aynı durum karadut özü için de geçerlidir. Bünyeden bünyeye farklılık gösterecek şekilde ishal ya da bağırsaklarda gaz oluşumuna sebebiyet verebilir. Olası bir yan etkiye karşılık doktora danışılması gerekir. Özellikle anne adayları, kronik hastalıkları bulunan kişiler, alerjik durumları bulunan kişiler ya da düzenli ilaç kullanan kişiler başta gelmek üzere bazı olumsuz durumlara sebebiyet verebilir.

Karadut özü kilo aldırır mı?

Karadut kalorisi en düşük besinler arasında yer alır. A, C, B, E, K vitaminleri başta gelmek üzere insan sağlığına faydalı birçok vitamin ve mineral barındırır. Bir su bardağı seyreltilmiş karadut suyunda ortalama 80-110 kalori bulunur. Kilo vermek isteyen kişilerin diyetleri için tercih ettikleri öğünlerde bulunan karadut özü enerji de verir. Ancak içeriğinde şeker olmasından dolayı gereğinden fazla tüketilirse kilo aldırabilir. Uzman bir diyetisyene danışarak kullanılması uygundur.



