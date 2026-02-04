KADIN

Doğalgaz faturasını eriten altın tavsiye! Evi sauna gibi yapıyor

Kış mevsimiyle birlikte doğalgaz faturalarındaki artış kaçınılmaz oluyor. Evin en büyük masraf kalemlerinden olan bu faturayı düşürmek için altın değerinde tavsiyeler ile geldik. İşte doğalgaz faturanızı düşürüp evinizin sıcacık kalmasına yardımcı olan ipuçları...

Gökçen Kökden

Kış geldiğinde akıllarda aynı soru beliriyor: Ne olacak bu doğalgaz fatutasının hali? Bahsedeceğimiz bu yöntemleri uygulayarak faturanızda tasarruf sağlamanız mümkün.

İLK OLARAK TERMOSTAT AYARLARINI KONTROL EDİN

Doğalgaz faturasını eriten altın tavsiye! Evi sauna gibi yapıyor 1

Doğalgaz faturanıza ayar vermek için ilk yapmanız gereken şey termostat ayarlarını kontrol etmek. Isı ihtiyacınıza göre termostatınızı 20-21 derece civarında ayarlamanız yeterli. Gece yatmadan önce ısı derecenizi 2 derece kadar indirin. Bunu sürekli manuel olarak yapmak yerine akıllı termostat kullanabilirsiniz.

KOMBİ GİDİŞ SUYU SICAKLIĞINA DİKKAT!

Doğalgaz faturasını eriten altın tavsiye! Evi sauna gibi yapıyor 2

Doğalgazın daha az kullanılması için daha düşük kombi dönüş suyuna ihtiyaç vardır. Eğer gidiş suyu sıcaklığını düşürürseniz odalar da sıcak kalmaya devam edecektir. Gidiş suyu için tavsiye edilen sıcaklık 60° C civarındadır.

KAPI VE PENCERE YALITIMI SON DERECE ÖNEMLİ

Kapı ve pencerelerden gelen kontrolsüz hava girişi evin ısısını ciddi manada düşürebilir. Soğuk hava girişini ortadan kaldırmak için kapı ve pencerelere ısı yalıtımı yapmanız tavsiye edilir.

ZEMİN İÇİN HALI ALTI YALITIM PEDLERİ TAVSİYESİ

Doğalgaz faturasını eriten altın tavsiye! Evi sauna gibi yapıyor 3

Kapı ve pencere yalıtımından sonra zemin yalıtımı da faturanızı neredeyse yüzde 10 kadar düşürmeye yardımcı olacak. Halı altlarına sereceğiniz halı altı yalıtım pedleri ısının oda içinde kalmasını sağlıyor ve bu sayede oda içi sıcaklık düşmüyor.

DÜZENLİ KOMBİ BAKIMINI İHMAL ETMEYİN

Doğalgaz faturasını eriten altın tavsiye! Evi sauna gibi yapıyor 4

Kombi bakımı yaptırmak birçok kişi için elzem geliyor ancak faturanızın düşmesine yardımcı olacak en etkili yöntemlerden biridir. Kombi filtrelerini düzenli olarak temizlemek ve su basıncını kontrol etmek, doğalgaz tüketimini kontrollü hale getirir.

Anahtar Kelimeler:
tasarruf doğalgaz faturası tasarrufu
