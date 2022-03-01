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Doğalgaza zam mı geldi? Doğalgaz kaç TL oldu? 1 Mart doğalgaza ne kadar zam yapıldı?

01.03.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğalgaz zammı içinde bulunduğumuz kış, soğuk havalar nedeniyle ilgi ile takip ediliyor. Vatandaşlar bir süredir yapılan zamların ne zaman sabitleneceğini merak ediyor. Elektrik üretimi için kullanılan doğalgaza zam yapıldığı açıklandı. Bu haberin ardından vatandaşlar, evlerinde kullandıkları normal doğalgaza da zam yapılıp yapılmayacağını sorgulamaya başladı. İşte doğalgaz zammına dair merak edilenler!

Doğalgaza zam mı geldi? Doğalgaz kaç TL oldu? 1 Mart doğalgaza ne kadar zam yapıldı?

Kış ayında olmamızdan dolayı doğalgaz her evde ivedelikle kullanılıyor. Bu yüzden her doğalgaz zammı haberi vatandaşlar tarafından ilgi ile takip ediliyor. Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), 2022 yılı Mart ayı doğalgaz toptan satış fiyat tarifesini internet sayfası üzerinden duyurdu. Bu olay sonrası vatandaşların gözü ve kulağı normal doğalgaza da zam uygulanıp uygulanmayacağı haberine çevrildi.

1 MART DOĞALGAZA NE KADAR ZAM YAPILDI?

oru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), yaptığı açıklamaya göre, elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 18,3 oranında zam yapıldı. Böylece 1000 metreküp doğal gaz için 7 bin 450 liraya çıktı. BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine mart ayında uygulayacağı satış fiyatı sabit tutularak 1000 metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu.

Sanayi abonelerinin tarifesinde de 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira olarak belirlendi.

DOĞALGAZ FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?

Doğalgaz faturası hesaplanırken öncelikle gelen görevli sayaçtaki son endeks değerini elindeki makineye girer ve bu sayede ilk okuma endeksi ve son okuma endeksi arasındaki farkın üzerine %18 Kdv, Ötv ve sistem kullanım bedeli gibi bazı bedeller ekler ve doğalgaz faturası böylelikle hesaplanmış olur.

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