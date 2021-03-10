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Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya takipsizlik kararı

10.03.2021 17:55 | Son Güncelleme:
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Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya takipsizlik kararı

Beşiktaş'taki evinde 83 yaşında hayatını kaybeden ünlü psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada, ölümün doğal yollarla gerçekleştiğinin anlaşılması nedeniyle takipsizlik kararı verildi.

Beşiktaş, Akatlar Mahallesi'ndeki evinde 16 Şubat'ta hayatını kaybeden Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca hazırlanan otopsi raporunda Cüceloğlu'nun kesin ölüm nedeninin "aort yırtılmasına bağlı doğal ölüm" olduğunun belirlenmesi ve evinin çevresini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarının incelenerek şüpheli bir duruma rastlanmaması üzerine kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "İstanbul Beşiktaş Akatlar Mahallesi'nde ikametinde vefat eden Mehmet Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeninin tespiti için sevk edildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca 1 Mart 2021 tarihli otopsi raporunda ölümünün "aort diseksiyonu rüptürüne bağlı kalp tamponadı" sonucu meydana geldiğinin belirtildiği, soruşturma neticesinde müteveffanın doğal yollarla vefat ettiği, vefat etmesinde herhangi bir kişinin kusurunun olmadığından soruşturulması gereken bir suç ya da suçlunun da bulunmadığından suç unsuru bulunmayan olay nedeni ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir" denildi.

DHA

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