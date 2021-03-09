HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doğan Cüceloğlu’nun ölüm nedeni belli oldu

Doğan Cüceloğlu’nun ölüm nedeni belli oldu

09.03.2021 16:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’taki evinde ölü bulunan psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun ölüm nedeni belli oldu.

Beşiktaş’taki evinde ölü bulunan psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun ölüm nedeni belli oldu. Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca hazırlanan otopsi raporunda ölümün aort yırtılmasına bağlı doğal ölüm olduğu kaydedildi.
Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu (83), Beşiktaş Akaretler’deki evinde 16 Şubat tarihinde ölü bulunmuştu. Cüceloğlu’nun ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, evin çevresindeki güvenlik kamera kayıtları incelenmişti. Alınan ifadelerle görüntülerin uyumlu olduğu, şüpheli bir duruma rastlanmadığı öğrenildi.
Öte yandan Adli Tıp Kurumunca otopsi raporu hazırlandı. Raporda Cüceloğlu’nun ölümünün aort yırtılmasına bağlı doğal ölüm olduğu kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü! Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü!
Erdoğan'dan Pelin Öztekin'e taziye telefonuErdoğan'dan Pelin Öztekin'e taziye telefonu
Kureyş suresinin anlamı ve faziletleriKureyş suresinin anlamı ve faziletleri

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

AK Partili ismin Rasim Öztekin mesajı olay oldu

AK Partili ismin Rasim Öztekin mesajı olay oldu

Bir flaş karar daha! 2 hafta boyunca kapalı olacak

Bir flaş karar daha! 2 hafta boyunca kapalı olacak

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

Son dakika! Rus Büyükelçi Karlov suikastı davasında karar

Karlov suikastı davasında karar

13 - 14 Mart’ta sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

13 - 14 Mart’ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'e taziye telefonu

Erdoğan'dan Pelin Öztekin'e taziye telefonu

Son dakika! Muğla'da TIR'la otomobil çarpıştı: 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Hıdırellez ne zaman? 2021 Hıdırellez bayramı tarihi belli oldu

Hıdırellez ne zaman?

Lüks cipten havaya ateş açan maganda çetesi 'Mahşerin 4 Atlısı' yakalandı

Maganda çetesi 'Mahşerin 4 Atlısı' yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.