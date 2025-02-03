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Doğanın gizli gücü: Süper gıdaları sofranızdan eksik etmeyin! Yaşlanmayı yavaşlatıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
03.02.2025 12:31
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Kırmızı-mor renkli meyve ve sebzelere renklerini veren pigmentler olan antosiyaninlerin, antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek başta kanser, kardiyovasküler ve nörodejeneratif hastalıklara karşı vücudu koruyor. Biyomühendis Ece Yıldız Öztürk, bu süper gıdalara beslenmede daha çok yer verilmesi gerektiğini söyledi.

Doğanın gizli gücü: Süper gıdaları sofranızdan eksik etmeyin! Yaşlanmayı yavaşlatıyor

Kırmızı-mor besinlerin içeriğinde bulunan polifenoller, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sağlığımıza önemli katkılar sağlamasının yanı sıra; yaşlanma, hücre ve doku hasarını önlüyor. İyi ve zinde görünümün devamlılığını sağlıyor. Dr. Öğretim Üyesi Biyomühendis Ece Yıldız Öztürk, kırmızı ve mor besinlerin sık sık tüketmenin önemine değinerek, bu süper besinlere kaliteli bir besin desteği şeklinde hayatımızda yer vermemiz gerektiğini vurguladı.

YAŞLANMAYI YAVAŞLATIYOR

ARONYA

Biyomühendis Ece Yıldız Öztürk şöyle devam etti: "Kırmızı ve mor besinlerde bol miktarda bulunan antioksidanlar, vücudu oksidatif stres ve serbest radikallerin verdiği zararlardan koruyan maddelerdir. Antioksidanların, daha sağlıklı bir bedenin destekçisi olmalarının yanısıra yaşlanmayı yavaşlatıcı etkileri de bulunmaktadır.

yaşlanma yaşlı kadın

Çevre kirliliği, yetersiz-kötü beslenme alışkanlıkları, enfeksiyonlar, travma, stres, sigara, radyasyon, UV ışınları, kimyasal maruziyetleri gibi olumsuz yaşam koşulları/etkenler vücudumuzda oksidatif strese sebep olan serbest radikallerin artmasına sebep olmaktadır. Serbest radikallerin oluşumu ile antioksidan savunma mekanizması arasında ciddi dengesizlik oluşursa, o zaman oksidatif stres meydana gelmeye başlar. Oksidatif stresin vücuttaki etkileri kanser, Alzheimer, Parkinson, kardiyovasküler hastalıklar, immün sistem hastalıkları, katarakt, diyabet, solunum sistemi hastalıkları, böbrek ve karaciğer hastalıkları ile bağlantılıdır."

ANTOSİYANİNLER BAKIMINDAN ZENGİN BESİNLER

kızılcık

Antosiyaninler açısından zengin olan kırmızı ve mor besinlerle ilgili örnekler veren Dr. Öğretim Üyesi Biyomühendis Ece Yıldız Öztürk, "Özellikle berry ailesi üyelerinden olan yaban mersini, aronya, açai, ahududu, böğürtlen, gojibery, karadut ile kızılcık, mürdüm eriği, anjelika eriği, çilek, kiraz, incir, mor üzüm ve nar antosiyanin yönünden zengin meyvelerdir. Kırmızı-mor renkli sebzelerden olan pancar, kırmızı biber, mor lahana, kırmızı turp, mor havuç, mor soğanın antioksidan içerikleri yüksektir.

ANTOSİYANİNLERİN GÜCÜ

Antosiyaninlerin vücutta inflamasyonu azaltarak bağışıklığı güçlendirdiğini belirten Yıldız Öztürk, "Klinik çalışmalar bu besinlerin tüketilmesi ile beyin hücrelerindeki yıpranmanın daha az olduğunu ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalık riskini azalttığını göstermektedir. Yüksek antioksidan kapasitesiyle tümör hücrelerinin büyümesini yavaşlatıcı etkisi ile kanserden korunmaya yardımcıdır. İçerdiği polifenolik bileşiklerin sağlıklı bağırsak mikrobiyotası üzerindeki uyarıcı etkisi sayesinde, sağlıklı sindirim ve düzenli bağırsak hareketleri için de önemli bir yere sahiptir.

yaban mersini meyve

Antosiyaninlerle birlikte çalışan Quercetin etken maddesi iltihaplanmayı önleyici etkisi sayesinde eklemlerdeki sıvının iltihaplanmasına neden olan romatoid artriti azaltmaya yardımcı olur. İçerdikleri yüksek C vitamini vücutta kollajen üretimini destekleyerek cildin esnekliğinin korumasına yardımcı olmaktadır. Saç ve cilt sağlığının yanısıra, makula dejenerasyonu, katarakt gibi göz hastalıklarına karşı da korumaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca su ve lif içeriklerinin yüksek ve kalori içeriklerinin düşük olması sayesinde kilo vermek isteyenler için de güzel bir seçenek olmaktadır. Bağırsak sağlığına etkisiyle birlikte toksinleri atmaya yardımcı olur, doygunluk sağlar, aşırı yeme isteğini önler ve kilo kontrolünde önemli yer tutar" dedi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
goji berry Antioksidan
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