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Doğanın ritmi Galeri Aydın’da atacak

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 10:41 | Son Güncelleme

İSTANBUL Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sergi salonu Galeri Aydın’da, Tasarımcı ve Öğretim görevlisi Sevim Zabunoğlu 'Doğa ve Ritim' adını verdiği illüstrasyon çalışmalarını izleyicilerle buluşturacak.

Doğanın ritmi Galeri Aydın’da atacak

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sergi salonu Galeri Aydın’da, Tasarımcı ve Öğretim görevlisi Sevim Zabunoğlu 'Doğa ve Ritim' adını verdiği illüstrasyon çalışmalarını izleyicilerle buluşturacak.

Sergide, sanatçının doğayı baz alarak oluşturduğu ve karışık teknik kullanılarak yapılmış illüstrasyon çalışmaları yer alıyor. Sanatçının çalışmalarında; doğanın saf ve sihirli enerjisinin kendisi üzerinde yarattığı olumlu etkiyi eserlerine aktarılıyor. Eserlerde doğa ile insanın birlikteliğinin sağladığı uyum, kentlerdeki yaşamlar, hayaller ve ümidler, kendisine ve çevresine yabancılaşan, doğadan kopan insanlar, düşsel bir anlatımla yansıtılıyor. Sanatçı yaratılarında, bireylerin küresel ısınmaya, doğanın katledilmesine karşı duyarlı ve çözümlerin bir parçası olmalarını hissettirmeye çalışıyor.

Galeri Aydın’da 27 Eylül Perşembe günü saat 15.00’te açılışı yapılacak sergi, 27 Ekim Cumartesi gününe kadar İAÜ Florya yerleşkesinde sergilenecek.

SEVİM ZABUNOĞLU KİMDİR?

Düzce’de doğan Sevim Zabunoğlu, İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1984 yılında Bakırköy Anadolu Kız Meslek Lisesi Resim Bölümü’nü bitirdi. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda bölümüne girmeye hak kazandı. Zabunoğlu, bu bölümden 1988 yılında mezun oldu. Haliç Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. 1989 yılında Semih Yener Eğitim Merkezi’nde tasarım öğretmeni olarak çalıştı. Daha sonra İngiltere’ye gitti ve burada Class Act. ve Winskill firmalarında tasarım danışmanı olarak görev aldı. 2004’te gittiği Kıbrıs’ta, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nde 2010 yılına kadar çalıştı, görevi süresince bölüm başkan vekilliği yaptı. 2012’den beri İstanbul Aydın Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev yapıyor.

(FOTOĞRAFLI)

Doğanın ritmi Galeri Aydın’da atacakDoğanın ritmi Galeri Aydın’da atacak

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