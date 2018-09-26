Doğanın ritmi Galeri Aydın’da atacak

Sergide, sanatçının doğayı baz alarak oluşturduğu ve karışık teknik kullanılarak yapılmış illüstrasyon çalışmaları yer alıyor. Sanatçının çalışmalarında; doğanın saf ve sihirli enerjisinin kendisi üzerinde yarattığı olumlu etkiyi eserlerine aktarılıyor. Eserlerde doğa ile insanın birlikteliğinin sağladığı uyum, kentlerdeki yaşamlar, hayaller ve ümidler, kendisine ve çevresine yabancılaşan, doğadan kopan insanlar, düşsel bir anlatımla yansıtılıyor. Sanatçı yaratılarında, bireylerin küresel ısınmaya, doğanın katledilmesine karşı duyarlı ve çözümlerin bir parçası olmalarını hissettirmeye çalışıyor.

Düzce’de doğan Sevim Zabunoğlu, İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1984 yılında Bakırköy Anadolu Kız Meslek Lisesi Resim Bölümü’nü bitirdi. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda bölümüne girmeye hak kazandı. Zabunoğlu, bu bölümden 1988 yılında mezun oldu. Haliç Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. 1989 yılında Semih Yener Eğitim Merkezi’nde tasarım öğretmeni olarak çalıştı. Daha sonra İngiltere’ye gitti ve burada Class Act. ve Winskill firmalarında tasarım danışmanı olarak görev aldı. 2004’te gittiği Kıbrıs’ta, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nde 2010 yılına kadar çalıştı, görevi süresince bölüm başkan vekilliği yaptı. 2012’den beri İstanbul Aydın Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev yapıyor.

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