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Doğankent'te 25 yıllık başkan güven tazeledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 14:17 | Son Güncelleme

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde 1994 yılında ilk kez belediye başkanlığına seçilen Doğan Sungur, 6'ncı defa seçimlerden galip ayrıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan AK Parti'li Doğan Sungur, üst üste 6'ncı defa bu göreve seçildi.

İlk olarak 1994 yılında Anavatan Partisinden Doğankent Belediye Başkanı olan Sungur, art arda 2 dönem başkanlık görevini yürüttü.

Daha sonra AK Parti'ye geçen Doğan Sungur, 2004, 2009 ve 2014'ten sonra pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde de Doğankent Belediye Başkanlığını kazandı. Seçimlerde AK Parti'li Sungur 624, MHP adayı İbrahim Aygür 183, CHP adayı Ali Erciyas ise 53 oy aldı.

Doğan Sungur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1994 yılından itibaren girdiği seçimlerden 6 dönemdir aralıksız galip ayrılarak, adını Türkiye'nin en uzun görevde kalan belediye başkanları arasına yazdırdığını ifade etti.

Doğankentli seçmenlerin 6 dönemdir kendisine teveccüh gösterdiğini dile getiren Sungur, 25 yıldır sürdürdüğü belediye başkanlığı görevinde ilk günkü şevkle çalışmalarını yürüteceğini söyledi.

Her zaman "Halka hizmet Hakk'a hizmet" düsturu ile çalıştığını anlatan Doğan Sungur, "Bu dönem Sorgun'a belediye başkan aday adayı olmuştum ama son anda büyüklerimiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühü ile yeniden Doğankent'e aday oldum ve yapılan seçimde de yeniden başkanlığa seçildim." dedi.

Sungur, görevde bulunduğu süre içinde birçok projeyi hayata geçirdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"25 yıl önce pek çok yerleşim yerinde olduğu gibi beldemizde de içme suyu, kanalizasyon, altyapı, kaldırım, yollar yoktu. Bugün Doğankent'in kesinlikle altyapı sorunu yok. En az 100 yıl yetecek seviyede su rezervlerine sahip. Parklarımız, yeşil alanlarımız var. 1 milyon ağaç diktik, her tarafı ağaçlandırdık. Spor tesisleri, aile yaşam merkezleri, taziye evleri yaptık. Bir de kültür merkezi yaptık. Daha da önemlisi Yozgat'ta ilk kez güneş santrali kuran, güneşten elektrik enerjisi elde eden belediye biziz."

Belediyede hizmetin önemli olduğunu vurgulayan Doğan Sungur, "Vatandaşın günlük hayatını kolaylaştıracaksınız. Milletin gönlüne gireceksiniz. Doğankent'te Alevi, Çerkez, Sünni, Kürt ve Laz var. Burası Türkiye'nin küçük bir kopyası gibi. Bu insanları bir arada tutmak, bu insanları kucaklaştırmak için çok önemli. Biz insana insan olarak baktık. İşte bu sayede 6'ncı dönemde de seçimi kazandık." ifadelerini kullandı.

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Doğan Sungur Doğankent Beldesi Sorgun yerel seçim

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