Doğduktan sonra el ele tutuşan ikizler viral oldu

İkizlerin, başkalarının anlayamadığı özel bir bağı paylaştığına şüphe yok. İkizlerin çoğu zaman "kendi dillerini konuşabildikleri" söylenir. Beslenme uzmanı Celi'nin ikiz bebekleri de özel bağların olduğunu kanıtlar nitelikte.
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06/01/18 Our babies where born ❤️???? Sister reaching over for her sisters hand ???????? • • Friday 6/01/18 12:45PM I was finishing my quick arm workout at the gym ????. 2:00PM Doctors appointment to check the babies growth ????????⚕️. 4:00PM Per Doctor I am being admitted into the hospital since I am already dilated & my water could break at any second The doctor had felt one of the babies foot during my exam ????. I wasn’t allowed to go home or to get anything else or eat/drink anything from this point on. 4:30PM I call the hubby letting him know the babies will be arriving tonight ????. 5:00-8:00pm Time is flying, I am being monitored for contractions, I am calling my parents & asking the nurse 100 questions. 8:00PM I meet the doctors & the team that will be delivering the babies. 9:00pm Babies are here ???? • • Everything turned out great, babies came out healthy, as crazy as all of this was I remained calm through the entire process & was never in any severe pain. I believe everything happens for a reason and everything just fell into place. Even though this wasn’t my original birth plan, I am thankful for how things turned out ????❤️ #usmcbaby #sandiegotwins #csectionmom #twinbirth #twinbelly #twincsection #twinmomlife #moditwins #moditwinpregnancy #twinbellybump #identicalbabies #identicalsisters
Celi, ikizlerini dünyaya getireli bir yıldan fazla oldu ancak bebeklerinin doğum sonrası anlarını ilk kez yayınladı. İçgüdüsel olarak birbirlerinin elinin tutan ikizler, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatıyor.
Bir yaşlarını dolduran ikizlerin annesi Celi, şimdi ise birbirlerine çok bağımlı olmadıklarını ayrı hareket etmeyi sevdiklerini söylüyor.
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