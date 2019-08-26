Doğduktan sonra el ele tutuşan ikizler viral oldu

İkizlerin, başkalarının anlayamadığı özel bir bağı paylaştığına şüphe yok. İkizlerin çoğu zaman "kendi dillerini konuşabildikleri" söylenir. Beslenme uzmanı Celi'nin ikiz bebekleri de özel bağların olduğunu kanıtlar nitelikte.

Celi, ikizlerini dünyaya getireli bir yıldan fazla oldu ancak bebeklerinin doğum sonrası anlarını ilk kez yayınladı. İçgüdüsel olarak birbirlerinin elinin tutan ikizler, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatıyor.

Bir yaşlarını dolduran ikizlerin annesi Celi, şimdi ise birbirlerine çok bağımlı olmadıklarını ayrı hareket etmeyi sevdiklerini söylüyor.



