Doğru alışveriş nasıl yapılır? Bütçe dostu alışveriş tüyoları

Mutlaka liste yapman gerek!

Fiyat karşılaştırması yaparak almalısın.

Plansız alışveriş yaparsan gereksiz şeyler alabilirsin. O yüzden alışverişe çıkmadan önce neye ihtiyacın var bakmalısın. Bunu bir de listeye dökersen alışverişin çok daha kontrollü olur.

Alacağın şeyin fiyatını farklı marketlerde ve online platformda karşılaştırmalısın. Bazen küçük farklar olabilir, bazen ise indirim yakalayabilir ve çok daha uygun bir fiyata istediğini alabilirsin.

Kampanyalar güzel ama onlara karşı dikkatli olmalısın.

%50 indirim görünce koşarak gidiyoruz ama genelde kampanyalar gereksiz bir sürü şey almamıza neden oluyor. Kampanya var diye bir şey alman doğru değil. Yani kampanya var diye değil, gerçekten ihtiyacın varsa bir şeyleri alman gerekiyor.

Kalite-fiyat dengesini kurman gerek.

Bir şeyi çok ucuza almak her zaman kârlı bir alışveriş demek değil. Çünkü ucuz ürün eğer kalitesizse kısa sürede kullanılamaz hale gelebilir. Bu da aslında uzun vadede iyi bir alışveriş yapmadığını gösterir. O yüzden fiyat ve kalite dengesine göre eşyalar almalısın.

Sezon dışı alışveriş gibisi yok!



Sezon sonları ihtiyaçlarını almak için en güzel zamanlar. Her şeyin indirimde olduğu sezon sonunda ucuza kaliteli ürünler alabilirsin. Mesela yaz için alacaklarını kış sonu dönemde alman daha mantıklı. Sezonu bitirmek için mağazalar büyük indirimler yapıyorlar. Bu fırsatlardan yararlanabilirsin.

Nakit para ile alışveriş harcamaları kontrol altında tutuluyor.

Kredi kartı büyük kolaylık ama çoğu zaman kartı kendi paramızmış gibi harcıyoruz. O yüzden nakit ile alışveriş yapmak bütçeni korumak için gerekli. Özellikle market alışverişinde nakit kullanmak sepeti gereksiz ürünlerle doldurmana engel olacaktır.

Tok karnına alışveriş şart!

Aç karnına özellikle market alışverişi yapıyorsan gereksiz ürünler alman çok doğal. Karnın aç olduğu için o an her şeyi yiyebileceksin gibi geliyor. O yüzden tokken alışveriş yapmak çok daha doğru!

Stok her zaman iyi bir fikir değil.

Ucuz olan ürünlerden koli koli alıyoruz ama bir zaman sonra bu bir alışkanlığa dönüşüyor. Gerekli-gereksiz her şeyi fazla fazla almaya başlıyoruz. "Nasılsa bir ara kullanırım" diye aldığın ürünler zamanla hem para hem de yer israfına dönüşüyor.

Etiket okumak da mühim.



Etiket okuma bilinçli alışveriş için gerekli. Ürünlerin etiketini okursan aldığın ürünün ne olduğunu bilirsin. Fiyatını hak edip etmediğini de bu şekilde anlayabilirsin.

Harcama sonrası analizi ihmal etme!

Alışveriş yaptıktan sonra neler aldığını, ne kadar para harcadığını analiz etmen gerekiyor. Bu analiz sayesinde gereksiz neler aldığını görebilirsin ve bir dahaki alışverişte çok daha dikkatli olabilirsin.