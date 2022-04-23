Doğru çay nasıl demlenir? Uzmanı tek tek anlattı

Türkiye günlük 245 milyon çay tüketimiyle dünya sıralamasında lider konumda. Türkiye’de çayın ne kadar çok sevildiği bilinen bir gerçek. Kişi başına düşen yıllık çay tüketimi 3 kilo. En çok çay içen ülkeler sılaramasında Türkiye’yi İrlanda ve İngiltere takip ediyor.

İngiltere’nin en büyük çay üreticilerinden Canton Tea uzmanları, mükemmel çay demlemenin sırlarını anlattı. Canton Tea’de üst düzey bir isim olan James Thirlwall, çay üzerine eğitim programı da yürütüyor. İngiltere’de tıpkı bir şarap veya viski gibi çay turları düzenleyen Thirlwall ce ekibinden Tom Husted, mükemmel bir fincan çay demlemek için ipuçlarını paylaştı.

MÜKEMMEL ÇAY NASIL DEMLENİR?

En iyi yaprakları seçmek kadar doğru miktarı seçmek de önemli: Husted, en iyi çay yapraklarını seçmenin yani kaliteli bir çaya sahip olmanın önemli olduğu görüşünde. Ancak Husted’a göre bunun kadar önemli bir şey de çay miktarı. Husted, “En iyi sonucu elde etmek için yapraklarınızı tartın veya optimum lezzeti sağlamak için bir kaşık kullanın. Kişi başına 4 gram çay en ideal ölçüdür” ifadelerinde bulundu.

ÇAY SUYU TAM KAYNAMAMALI

Doğru su sıcaklığını seçin: Çayı demlemek için doğru sıcaklık 95 derecedir. Bu sıcaklık kaynama noktasına çok yakındır ancak tam olarak kaynamamıştır.

Husted’a göre kullanılan sıcaklığın suyu oldukça önemli. Siyah çayın gerçek lezzetini elde edebilmek için en uygun sıcaklık 95 derece olmalıdır ve su hemen kaynamadan önce demlenmeye alınmalıdır. Husted, “Bunu yapmanın en iyi yolu termometre kullanmak olabilir. Ayrıca filtrelenmiş su (temiz su) kullanmak da çayın tadını iyileştirir.” dedi.

ZAMANLAMAYA DİKKAT

Zamanlama önemli: İngiliz uzmanlara göre, sallama çay içiyorsanız siyah çay için 2 dakika suda bekletmeniz yeterli. Bu süre, siyah çayın tadının tamamının suya geçmesine yardımcı olacaktır. Ancak eğer çaydanlıkta veya daha büyük ölçülerde çay demliyorsanız 18-20 dakika demlenme için en ideal zaman…

Husted’a göre, çayın bir püf noktası da yapıldığı gibi bitirilmesi. Husted, “Demlikte kalan çay daha fazla çeker ve acılaşır.” dedi.

Ek öneri: İngilizler gibi süt ve çayı karıştırmak isterseniz, önce çayı koyup üzerine sütü ekledikten sonra 4 dakika bekleyip tüketebilirsiniz…



