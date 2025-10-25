KADIN

Doğru kışlık ayakkabı nasıl seçilir? Bu içerikte anlattık!

Kış mevsimi kapımızı çalarken ayakkabı seçimini de ihmal etmemek gerekiyor. Soğuk havalarda sadece şık görünmek değil, konfor ve sağlık da önemli. Peki, doğru ayakkabıyı seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Gelin birlikte inceleyelim.

1. Su geçirmez olmalı!

Adı üstünde kışlık ayakkabı... İlk özelliği elbette ki yağmura, kara, rüzgara dayanıklı olmasıdır. Yani seçeceğiniz ayakkabının su geçirmez olması en ama en önemli özelliğidir. Bu özellik sayesinde tüm kış ayağınız sıcacık kalır!

2. Tabanını iyi seçin.

Kış aylarının en büyük problemlerinden biri de yerlerin oldukça kaygan olmasıdır. Bu yüzden ayakkabı seçerken kaymaz, kalın ve sağlam ayakkabılar tercih edin. Tabanının kaymaz olması, kışın yaşanabilecek düşmelerin önünü de kesmiş olur.

3. Isı yalıtımı olsun!

Kat kat çorap da giysem ayaklarım bir türlü ısınmıyor diyorsanız sorun sizde değil, giydiğiniz ayakkabıda! Eğer ayaklarınız çok üşüyorsa ayağınızı ısıtması için içi kürklü veya ısı yalıtımlı ayakkabılar tercih edin. İnce çorapla bile ayağınız sıcacık kalır.

4. Ayakabınızın malzemesi de önemli...

Gerçekten de giydiğiniz ayakkabının malzemesi, ayakkabının kalitesini oldukça etkiliyor. Mesela kaliteli bir suni deri ayakkabı, kış aylarında çok daha fazla dayanıklıdır. Yani beğendiğiniz ayakkabılarla sadece tek bir kış geçirmek yerine upuzun yıllar giyebilirsiniz.

5. Ayak bileğinizi de sarmalı.

Seçeceğiniz ayakkabı en az bileğinizin üstüne kadar çıkmalı ki ihtiyacınız olan korumayı sağlayabilsin. Özellikle kışın yerler çok kaygan olduğu için düşme tehlikesinin yanında ayağımızı da çokça burkuyoruz. Ayak bileğini saran ayakkabılar bu burkmalara karşı da korur ve bileğinize kadar ayağınızı sıcak tutar.

6. Kış ayakkabılarınız bir beden büyük olsun.

Yaz ve kış farklı numaralarda ayakkabı satın almak çok daha mantıklı. Nedeni de kışın giydiğimiz çoraplarla, yazın giydiklerimiz asla aynı değil. Kışın öyle kalın çoraplar giyiyoruz ki ayakkabı ayağımızdan geçmiyor. Bu yüzden de ayağınızın sıkışmaması için bir beden büyük ayakkabı tercih edin.

7. Ayakkabının ağırlığı da önemli...

Kışın kıyafetlerden dolayı üstümüzde o kadar çok yük oluyor ki, bir de buna ağır botlar eklendiğini düşününce aniden bir sinir krizi yüklenebilir... İşte bu yaşanmasın diye şimdiden uyaralım, aşırı ağır ayakkabılar kışın yürürken çok yorucu oluyor.

8. Kolay temizlenebilmeli...

Kışın ayakkabılar o kadar çok yağmurun, karın ve çamurun içine giriyor ki bazen her gün temizlemek zorunda kalabiliyorsunuz. Bu iş sırtınızda iyice yük olmasın diye mutlaka kolay temizlenebilen bir ayakkabı tercih edin.

9. Her kombine uymalı!

Bu saydığımız özellikler kadar önemli bir detay var ki o da ayakkabınızın her kombine uyum sağlayacak şekilde seçmeniz gerektiği... Özellikle kışın en çok tercih ettiğimiz renk genellikle siyah oluyor.

10. "Nefes alabilirlik" de oldukça önemli.

Kışın bu kadar çok sıcak tutan ayakkabının neme ve terlemeye maruz kalmaması için nefes alabilir özelliğinin olması lazım... Hava almayan ayakkabılar üşümeye ve kötü kokuya yol açar. İç astarı hava dolaşımına izin veren modeller çok daha sağlıklıdır.

