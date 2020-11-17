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  4. 'Doğru söylemiyorlar' dedi... Ceset dolu odayı görünce şoke oldu

'Doğru söylemiyorlar' dedi... Ceset dolu odayı görünce şoke oldu

17.11.2020 07:11 | Son Güncelleme:
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'Doğru söylemiyorlar' dedi... Ceset dolu odayı görünce şoke oldu

Babası Covid-19'dan hayatını kaybeden Rus model Olga Kagarlitskaya, sağlık yetkililerinin koronavirüs bağlantılı ölümleri gizlediğini iddia etti. Ölen babasının cenazesini almak için girdiği morgdan dehşet verici görüntüler paylaştı.

37 yaşındaki Olga Kagarlitskaya Covid-19'dan hayatını kaybeden babasının cesedini Rusya'nın güneybatısındaki Samara kentindeki bir morgdan almak zorunda kaldı. Sağlık çalışanlarının Kovid kaynaklı ölümlerin sayısını örtbas etmeye çalıştığını iddia ediyor.

Doktor olan babası Gennady Kegarlitsky, muhtemelen Kovid-19 hastalarını ambulansla hastaneye taşırken, koronavirüsle enfekte oldu ve hayatını kaybetti.

Habere göre; 2005 yılında 'Miss Samara Güzeli' seçilen kızı Olga, ceset torbalarını görmesini engellemek isteyen morg çalışanlarını umursamadı ve içeri girdi.

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Bir video yayınlayan Olga Kagarlitskaya, Samara'da resmi istatistiklere göre yedi ölü var. Fakat burada yediden fazla var" ifadesini kullandı.

50'YE YAKIN CANSIZ BEDEN

Olga'nın anlatımına göre; sonrasında morg personeli kendisine ziyareti sırasında 50'yi aşkın cansız bedenle ilgilendiklerini söyledi.

SAĞLIKÇILARIN ÖLÜMÜ DE GİZLEMEYE ÇALIŞILIYORMUŞ

Kendi giyim markası olduğu belirtilen Rus model, devletin ailelere yaklaşık 230 bin lira tazminat ödememek için babası gibi görev başında koronavirüs sonucu ölen sağlıkçıları gizlemeye çalıştığını savundu.

RUSYA'DA SALGIN CİDDİ BOYUTLARDA

Koronavirüs salgınının başından bu yana Rusya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ise 33 bin 186 oldu.


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