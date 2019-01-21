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'Doğru yer ve teknikle saç ekimi yüz güldürür'

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.01.2019 12:53 | Son Güncelleme

ANKARA'da Medikal Estetik Hekimi Dr.

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Medikal Estetik Hekimi Dr. Özgür Koldaş, saç ekiminin insan ömründe belki de bir defa yapılacak işlem olduğunu belirterek, "Doğru yerde, doğru ekip ve tekniklerle olan saç ekimi gerçekten yüz güldürür. Bunun dışındaki yöntemler de macera aramak olur" dedi. Dr. Özgür Koldaş, saç ekimi süreciyle ilgili bilgi verirken, sayısı artan merdiven altı işlemlere karşı da uyarılarda bulundu. Saç ekimine ilişkin insanların aklında birçok soru işareti belirdiğini ve yanıtların internette arandığını söyleyen Dr. Koldaş, kural tanımaz reklamlar aracılığıyla yanlış yönlendirilme yapıldığını belirtti. Hekim kontrolünün olmadığı işlemlerin varlığından oldukça şikâyetçi olduklarını ifade eden Dr. Özgür Koldaş, "Bu kimseler sosyal medyada çok yoğun saç ektiği vaatleriyle, çok ucuz fiyatlandırmalarla ve tıpta anlamı olmayan anlamsız tekniklerin varlığıyla öne çıkmaya çabalarlar. Konu hakkında bilgisi olmayan vatandaşlarımız buna rağbet ederler. Unutulmaması gerekir ki, saç ekimi belki ömürde bir defa yapılacak bir işlemdir. Çünkü materyal insanın kendisindedir. O materyal bittikten sonra dünyanın en önemli yerinde en iyi teknikle de uygulansa artık geri dönüşü olmayan bir işlemdir. Doğru yerde, doğru ekip ve tekniklerle olan saç ekimi gerçekten yüz güldürür. Bunun dışındaki yöntemler de macera aramak olur" diye konuştu. 'ENFEKSİYONLARA KARŞI KORUNMALI' Saç ekimi uygulamasının saçlı bölgeden alınan 3 ya da 4 bin kıl kökünün, saçsız bölgeye nakledildiği transfer işlemi olduğunu kaydeden Dr. Koldaş, işlemden sonra yapılması gerekenleri şöyle anlattı: "Saç ekimi sonrasında bu bölgenin enfeksiyonlara karşı korunması en dikkat edilmesi gereken özelliklerinden bir tanesidir. Bunun yanı sıra saç ekimi hastalarımızda işlemden hemen sonraki günlerde yaranın kavuşmasını, dokunun kendi içerisinde, kendi anatomik yapısına dönmesini bekleriz. Çünkü saçlı deriye ameliyat sırasında işlemler yapılırken sıvı enjeksiyonu gerçekleştirilir. Bu sıvının yüze ve vücut boşluklarına akması halinde morluklar, şişkinlikler ve ödemler kendini gösterir. Bunlarla karşılaşılmaması için hastanın işlem sonrası takip eden 2 gün içerisinde rahat bir şekilde dinlenmesini ve kan basıncını artıran faaliyetlerden uzaklaşmasını isteriz." Travmatik bir durumla karşılaşılmaması için hastanın çok fazla hareket etmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Özgür Koldaş, "Alkol ve sigara kullanımının önlenmesini mutlaka isteriz. Çünkü çok küçük kıl köklerine gelmesi gereken kan miktarının sigarayla birlikte kandaki oksijen miktarının azalıp, ektiğimiz kıl köklerinin beslenmesini bozmasından endişe ederiz. Ameliyat sonrası en azından birkaç hafta sonrasına kadar baharatlı besin tüketmenin de önlenmesi gerekmektedir" diye konuştu. 'HAZIR GIDALAR VE BAHARAT İÇEREN BESİNLERDEN KAÇININ' Saç ekimi gerçekleştirilen kişilerde beslenmenin önemine dikkat çeken Dr. Koldaş, şunları söyledi: "A, E, C vitamini ve vücudun gençleşmesini sağlayan besinlerin kullanılmasını öneriyorum. Hazır gıdalardan, çok yüksek baharatlar içeren beslenmelerden de kaçınılmalı. Fındık, fıstık, yer fıstığından zengin özellikle turunçgillerden C vitamininden oldukça yoğun yer elması ve özellikle tatlı patatesin içerisindeki minerallerin de varlığı ile birlikte iyileşmeye katkı sağlayan besinlerin tüketilmesini isteriz." Saç ekimi yaptıranların en çok 30 ya da 40'lı yaşları tercih ettiğini ifade eden Dr. Özgür Koldaş, başvuranların yüzde 90'ını erkeklerin, yüzde 10'unu da kadınların oluşturduğunu söyledi.

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'Doğru yer ve teknikle saç ekimi yüz güldürür''Doğru yer ve teknikle saç ekimi yüz güldürür'
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