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Doğu Akdeniz: AB Dışişleri Bakanları Türkiye - Yunanistan gerilimi gündemiyle toplanıyor

14.08.2020 09:07 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Oruç Reis gemisini sismik arama çalışmaları için Doğu Akdeniz'e göndermesiyle Ankara ve Atina arasında başlayan deniz sınırları gerilimi, bugün Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanlarının gündeminde.

Doğu Akdeniz: AB Dışişleri Bakanları Türkiye - Yunanistan gerilimi gündemiyle toplanıyor

Türkiye'nin Oruç Reis gemisini sismik arama çalışmaları için Doğu Akdeniz'e göndermesiyle Ankara ve Atina arasında başlayan deniz sınırları gerilimi, bugün Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanlarının gündeminde.

Yunanistan'ın çağrısıyla olağanüstü toplanacak olan dışişleri bakanları, son gelişmeleri görüşecek.

Bu toplantı öncesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias İsrail'i ziyaret ederek İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüştü.

Dendias'ın ayrıca AB dışişleri bakanları toplantısından önce ABD Dışişleri bakanı Mike Pompeo ile de Doğu Akdeniz'i görüşmesi bekleniyor.

Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, Fransız mevkidaşı ile yaptığı görüşmeden sonra Doğu Akdenizde ortak askeri tatbikat yapılmasına karar verilmişti.

Fransa, Perşembe sabahı "Lafayette" adlı fırkateyni iki Rafale savaş uçağı eşliğinde Doğu Akdeniz'e göndermişti.

Fransa iki Rafale savaş uçağını geçici olarak Girit Adası'na konuşlandı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise Yunanistan'ın deniz yetki alanları anlaşması imzaladığı Mısır'ın Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Türkiye'nin de diplomatik temasları artmış durumda. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Finlandiya, Estonya, Litvanya gibi AB dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduklarını ifade etmişti.

Ancak Yunanistan müzakerelerin başlayabilmesi için önce Oruç Reis'in sismik arama çalışmalarını durdurup limana çekilmesi gerektiğini söylüyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirerek arabuluculuk çalışmalarına devam ediyor.

Merkel'in her iki lidere de -21 Temmuz'da yaptığı gibi- bir kez daha "Doğu Akdeniz'deki gerginliği sonlandırmalarını ve müzakere masasına oturmalarını" tavsiye ettiği ifade edildi.

Merkel

Diplomasi trafiğine rağmen, Doğu Akdenizdeki gerilim hâlâ üst düzeyde.

Her iki ülkedeki diplomatik çevreler, Almanya lideri Merkel'in tarafların müzakere masasına oturmalarını sağlayacak bir dizi öneriler sunduğunu ve Türkiye ve Yunanistan'ın bu önerileri değerlendirme sürecine girdiğine dikkat çekiyor.

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