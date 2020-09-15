Doğu Akdeniz: Avrupa Parlamentosu üyesi Azmani'ye göre Türkiye, 'AB'nin stratejik zayıflığını lehine kullanıyor'

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Malik Azmani, EUobserver haber sitesine yazdığı makalede Türkiye'nin Avrupa Birliği'ni (AB) bölünmüş bir şekilde tutmaya çalıştığını savundu. AP'de Renew Europe grubunun başkan yardımcısı olan Hollandalı üye, AB'nin ise Türkiye'nin üyelerini zorlayan politikalarına karşı etkili bir siyaset geliştiremediğini yazdı.

AP Dış İlişkiler Komisyonu üyesi de olan Azmani, "Avrupa Birliği'nin dünya siyasetinde ne kadar etkisiz bir güç olduğunu görmek beni şaşırtıyor" dedi.

Azmani'nin yazısında şu satırlar da yer aldı:

"Şu an Türkiye adında orta çapta bir güç bütün ağırlığını Akdeniz'de birkaç çatışmaya yükleyerek jeopolitik çıkarlarını korumaya çalışıyor ve biz de burnumuzun dibinde bunun olmasına izin veriyoruz.

"Türkiye, Libya ve Suriye'deki askeri varlığı ile bu çatışmalarda büyük rol oynarken AB, Libya açıklarında Birleşmiş Milletler'in silah ambargosunu denetleme rolünü üstlenen Irini Operasyonu'nu güç bela uygulayabiliyor."

AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in çok az bir etki alanı olduğunu söyleyen Azmani, "Kısaca söylemek gerekirse AB Akdeniz'deki anlaşmazlıklarda önemli bir güç değil. Bu şaşırtıcı" dedi.