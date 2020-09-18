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Doğu Akdeniz: Guardian, AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasını isteyen Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Belarus yaptırımlarını engellemeye çalıştığını yazdı

18.09.2020 13:28 | Son Güncelleme

İngiliz Guardian gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmaları yüzünden yaşanan gerilim yüzünden Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasını istediğini yazdı. Gazeteye göre AB'nin şu ana kadar Ankara'ya yaptırım uygulamaması nedeniyle Kıbrıslı Rumlar AB'yi, Belarus'a uygulanması planlanan yaptırımları bloke etmekle tehdit ediyor.

Doğu Akdeniz: Guardian, AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasını isteyen Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Belarus yaptırımlarını engellemeye çalıştığını yazdı

İngiliz Guardian gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmaları yüzünden yaşanan gerilim yüzünden Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yaptırım uygulamasını istediğini yazdı. Gazeteye göre AB'nin şu ana kadar Ankara'ya yaptırım uygulamaması nedeniyle Kıbrıslı Rumlar AB'yi, Belarus'a uygulanması planlanan yaptırımları bloke etmekle tehdit ediyor.

AB, 40 Belaruslu yetkiliye 9 Ağustos'taki devlet başkanlığı seçiminde usulsüzlük yaptıkları ve seçimlerden sonra düzenlenen protestolarda göstericilere karşı güç kullanılması yüzünden yaptırım uygulamaya hazırlanıyordu.

Belarus'ta seçimler sonrası Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun istifa etmesi için protestolar başlamıştı.

Pazartesi günü bir araya gelecek olan AB Dışişleri Bakanlarının, 40 Belaruslu yetkilinin mal varlıklarının dondurulması ve bu yetkililere seyahat kısıtlaması getirilmesiyle ilgili kararı onaylaması bekleniyordu. Bu durumda AB'nin "kara listesine" alınan Belarus yetkililerin sayısı iki katına çıkacaktı.

Guardian gazetesine konuşan iki diplomatik kaynak ise Kıbrıs Cumhuriyeti'nin AB'nin bu kararını engellemeye çalıştığını, çünkü Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları yüzünden Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep ettiğini söyledi.

Bir AB diplomatı gazeteye, "Bu çok ciddi bir şey. Belarus yaptırımlarını resmen rehin aldılar" dedi.

AB büyükelçilerinin Çarşamba günkü toplantısında kimi diplomatlar Kıbrıs Cumhuriyeti'ni, Belarus yaptırımlarını bir "alışveriş meselesine" dönüştürdüğü için eleştirdi. Guardian gazetesine göre "toplantıda herkes çok sinirliydi".

Türkiye ile ilgili toplantı da haftaya

AB'nin Türkiye ile ilişkileri ise haftaya yüz yüze düzenlenecek Avrupa liderleri toplantısında görüşülecek.

Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, uzun zamandır Türkiye'ye yaptırım uygulanmasından yana.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis Çarşamba günü yaptığı konuşmada, "Gelecek hafta yapılacak AB Zirvesi öncesi, Türkiye'ye verilecek mesajlarda ortak bir tutum almanın öneminin altını çizdik ve yasa dışı hamleler sürerse, kararlarımızı uygulamakta kararlıyız" demişti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise bu hafta Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin komşularını tehdit etmesini hiçbir şey haklı kılamaz" ifadelerini kullamıştı.

Öte yandan AB üyesi ülkelerden çok sayıda lider, Türkiye'ye daha fazla yaptırım uygulanmasından yana değil.

Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında arabulucu olmaya çalışan Almanya, gerilimi azaltmaya çalışıyor.

Üst düzey diplomatik görüşmeler

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, bu hafta Türkiye ile üst düzey diplomatlar vasıtasıyla görüşmeler yürütüldüğünü açıklamıştı.

Miçotakis, "Sayın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile görüşmedik ancak danışmanlarımız temas halindeler. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum… Eğer süreç böyle devam ederse, istikşafi görüşmelerin çok ama çok yakında başlatılmasına açığım" demişti.

10 Ağustos'tan bu yana Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis araştırma gemisi, beraberindeki donanma gemileriyle birlikte Antalya'ya geri dönmüştü.

Yunanistan Türkiye'nin bu hamlesini memnuniyetle karşılamıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Oruç Reis'in Antalya'ya gelişinin planlı olduğunu ve "geri adım anlamına gelmediğini" söylemişti.

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