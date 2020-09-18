Doğu Akdeniz: Guardian, AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasını isteyen Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Belarus yaptırımlarını engellemeye çalıştığını yazdı

Pazartesi günü bir araya gelecek olan AB Dışişleri Bakanlarının, 40 Belaruslu yetkilinin mal varlıklarının dondurulması ve bu yetkililere seyahat kısıtlaması getirilmesiyle ilgili kararı onaylaması bekleniyordu. Bu durumda AB'nin "kara listesine" alınan Belarus yetkililerin sayısı iki katına çıkacaktı.

Belarus'ta seçimler sonrası Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun istifa etmesi için protestolar başlamıştı.

AB, 40 Belaruslu yetkiliye 9 Ağustos'taki devlet başkanlığı seçiminde usulsüzlük yaptıkları ve seçimlerden sonra düzenlenen protestolarda göstericilere karşı güç kullanılması yüzünden yaptırım uygulamaya hazırlanıyordu.

İngiliz Guardian gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmaları yüzünden yaşanan gerilim yüzünden Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yaptırım uygulamasını istediğini yazdı. Gazeteye göre AB'nin şu ana kadar Ankara'ya yaptırım uygulamaması nedeniyle Kıbrıslı Rumlar AB'yi, Belarus'a uygulanması planlanan yaptırımları bloke etmekle tehdit ediyor.

Guardian gazetesine konuşan iki diplomatik kaynak ise Kıbrıs Cumhuriyeti'nin AB'nin bu kararını engellemeye çalıştığını, çünkü Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları yüzünden Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep ettiğini söyledi.

Bir AB diplomatı gazeteye, "Bu çok ciddi bir şey. Belarus yaptırımlarını resmen rehin aldılar" dedi.

AB büyükelçilerinin Çarşamba günkü toplantısında kimi diplomatlar Kıbrıs Cumhuriyeti'ni, Belarus yaptırımlarını bir "alışveriş meselesine" dönüştürdüğü için eleştirdi. Guardian gazetesine göre "toplantıda herkes çok sinirliydi".

Türkiye ile ilgili toplantı da haftaya

AB'nin Türkiye ile ilişkileri ise haftaya yüz yüze düzenlenecek Avrupa liderleri toplantısında görüşülecek.

Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, uzun zamandır Türkiye'ye yaptırım uygulanmasından yana.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis Çarşamba günü yaptığı konuşmada, "Gelecek hafta yapılacak AB Zirvesi öncesi, Türkiye'ye verilecek mesajlarda ortak bir tutum almanın öneminin altını çizdik ve yasa dışı hamleler sürerse, kararlarımızı uygulamakta kararlıyız" demişti.