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Doğu Akdeniz: Mavi Vatan doktrini nedir, Türkiye ve Yunanistan neden anlaşamıyor?

31.07.2020 17:00 | Son Güncelleme

Türkiye ile Yunanistan Ege Denizi'nden sonra Doğu Akdeniz'de de karşılıklı hak iddialarında bulunuyor. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkileri Bölümü'nden Prof. Dr. Serhat Güvenç ve Atina Panteion Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Constantinos Filis, iki ülkenin pozisyonlarını BBC Türkçe'ye anlattı.

Doğu Akdeniz: Mavi Vatan doktrini nedir, Türkiye ve Yunanistan neden anlaşamıyor?

Türkiye ile Yunanistan Ege Denizi'nden sonra Doğu Akdeniz'de de karşılıklı hak iddialarında bulunuyor. Türkiy'nin geçtiğimiz günlerde Oruç Reis gemisinin Meis açıklarında sismik araştırma yapacağını açıklamasıyla iki ülke arasında gerginlik artmıştı. Sonrasında karşılıklı yapılan açıklamalar ile kriz yatışmıştı. Peki bu durum ne kadar sürdürülebilir? İki ülkenin birbiriyle çelişen hak iddiaları hangi tezlere dayanıyor?

Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrini nedir?

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkileri Bölümü'nden Prof. Dr. Serhat Güvenç ve Atina Panteion Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Constantinos Filis, Türkiye ve Yunanistan'ın pozisyonlarını anlattı.

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