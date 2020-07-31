Doğu Akdeniz: Mavi Vatan doktrini nedir, Türkiye ve Yunanistan neden anlaşamıyor?
Doğu Akdeniz: Mavi Vatan doktrini nedir, Türkiye ve Yunanistan neden anlaşamıyor?
31.07.2020 17:00 |
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Türkiye ile Yunanistan Ege Denizi'nden sonra Doğu Akdeniz'de de karşılıklı hak iddialarında bulunuyor. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkileri Bölümü'nden Prof. Dr. Serhat Güvenç ve Atina Panteion Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Constantinos Filis, iki ülkenin pozisyonlarını BBC Türkçe'ye anlattı.