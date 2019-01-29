Doğu Anadolu ve Gürcistan'ın kışla mücadele tuzu Iğdır'dan

Tuz Dağı İşletmesi Yöneticisi İsmail Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede çıkarılan kaya tuzunun Doğu Anadolu Bölgesi ile Gürcistan'ın yüzde 80 tuz ihtiyacını karşıladığını söyledi.

İşletmede kışın en sert geçtiği bölgelerde kullanılan kaya tuzunun yanı sıra yemeklik, sanayi, turşuluk ve salamuralık tuz da elde edilerek Türkiye, Gürcistan ve Nahçıvan pazarına sunuluyor.

Çeşitli aşamalardan geçerek işlenen ve tırlara yüklenen kaya tuzunun bir kısmı Doğu Anadolu'daki illere gönderiliyor, bir kısmı ise Gürcistan'a ihraç ediliyor.

Meşakkatli uğraşlarla çıkartılan ve genellikle kışın kara yollarında oluşan buzlanma ve karla mücadele için kullanılan kaya tuzu, Tuz Dağı'ndaki mağaralardan çıkarılıp tesislerde işleniyor.

Tuzluca ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin 200 yıllık tuz ihtiyacını karşılayacak rezerve sahip Tuz Dağı'ndaki işletmede, işçilerce yıllardır işlendiği için oluşan mağaralardan iş makineleri desteğinde kaya tuzu çıkartılıyor.

BÜLENT MAVZER - Türkiye'nin doğusundaki birçok ilin ve komşu ülke Gürcistan'ın yollardaki buzlanma ve karla mücadelede kullandığı kaya tuzu, Iğdır'daki tuz mağaralarından karşılanıyor.

Özellikle sert geçen kış şartlarından dolayı yollarda yaşanan buzlanmanın tek çözümünün tuzlama çalışması olduğunu anlatan Taşdemir, "Bölgemizde Van, Erzurum, Erzincan, Ağrı Ardahan, Kars başta olmak üzere birçok il ve ilçenin tuz ihtiyacını karşılıyoruz." dedi.

Taşdemir, çıkarılan tuzun yurt dışına da satıldığını ifade ederek, "Komşu ülkemiz Gürcistan'a da buzlanmaya karşı kullanılan tuzu gönderiyoruz. İşletme olarak ihtiyacı karşılamak üzere yıllık 12 bin ton tuz çıkarıyoruz. Burada tekstil sektöründe boyada, yem fabrikalarında, yöresel peynir ve turşu üretiminde ve karla mücadelede kullanılanlar ile sofralık olmak üzere 5 çeşit tuz üretiyoruz." diye konuştu.

Tesis çalışanlarından Erol Gündoğdu da Tuzluca'daki tuz madeninden elde edilen tuzu tır ile Gürcistan'a taşıdığını anlatarak, şunları söyledi:

"Özellikle kışın Gürcistan'a kara yolunda kullanılmak üzere tuz taşıyoruz. Bunun yanında Doğu Anadolu'daki Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum ve Van'a karla mücadelede kullanılan tuzu götürüyoruz. Bölgenin ağır kış şartlarında, Iğdır'dan elde edilen tuz olmazsa olmaz durumda. Kara yolları ekiplerince alınan tuz başka malzemelerle karıştırılıp buzlanma yaşanan yollara serpiliyor."

