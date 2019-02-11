Doğu Anadolu'da 69 köy ve mahalle yolu kapalı

Kent genelinde bir süre önce etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 1, Pülümür'de 7, Ovacık'ta 6, Nazımiye'de 1 ve Hozat'ta 2 olmak üzere toplam 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Erzincan'da da kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Çayırlı'da 2, Kemah'da 2, Kemaliye'de 2, Otlukbeli'de 1, Refahiye'de 10, Tercan'da 13 ve Üzümlü'de 2 olmak üzere toplam 30 köy yolunda ulaşım yapılamıyor.

Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 6 ekip, köy yollarında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

- Ardahan

Ardahan'da ise gece geç saatlerde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, Göle ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle kar kütlelerinde erimeler meydana geldi. Kar ve buz kütlelerinin erimesiyle birlikte Göle Belediyesi ekiplerince ilçe merkezinde toplanan kar kütleleri ilçe dışına taşındı.

İlçede bulunan vatandaşlar da çatı ve kaldırımlarda kar temizliği yaptı.

- Ağrı

Ağrı'nın Eleşkirt İlçesinde de esnaf ve vatandaşlar, çatılarda biriken kar kütlelerini temizledi.

Alican Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminin bu yıl çok sert geçtiğini ifade ederek, "Bizim memleket kış memleketi. Burada kışlar çetin geçer. Bu sene de çok kar var, fakat biz alışkınız. Esnaf arkadaşlar iş yerlerinin üzerindeki karları temizliyor." diye konuştu.

İlçede esnaflık yapan Hüseyin Kocabay da son günlerde havanın güzel geçtiğini belirterek, "Hava biraz yumuşadı. Biz de bunu fırsat bilip iş yerlerimizin üzerindeki karları temizledik. Biraz tehlikeli olsa da mecburuz. Yaklaşık iki saatlik bir uğraş sonucunda, tüm zorluklara rağmen kar temizliğini bitirdik." şeklinde konuştu.

