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Doğu Anadolu'da 69 köy ve mahalle yolu kapalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 11:26 | Son Güncelleme

Kar yağışı nedeniyle Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de 69 köy ile mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor - Ardahan'ın Göle ve Ağrı'nın Eleşkirt ilçelerinde havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen vatandaşlar, çatılarda oluşan kar kütlelerini temizledi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 69 köy ile mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede aralıklarla süren kar yağışı, tipi ve buzlanma, özellikle kent merkezlerine uzak mahalle ve köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da kar yağışı sonrası 22 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Erzincan

Erzincan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Erzincan'da da kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Çayırlı'da 2, Kemah'da 2, Kemaliye'de 2, Otlukbeli'de 1, Refahiye'de 10, Tercan'da 13 ve Üzümlü'de 2 olmak üzere toplam 30 köy yolunda ulaşım yapılamıyor.

Yolları açmak için 8 ekip, 8 greyder, 2 bıçaklı kamyon, 4 kepçe ve kar makinelerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

- Tunceli

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 17 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Kent genelinde bir süre önce etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 1, Pülümür'de 7, Ovacık'ta 6, Nazımiye'de 1 ve Hozat'ta 2 olmak üzere toplam 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 6 ekip, köy yollarında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

- Ardahan

Ardahan'da ise gece geç saatlerde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, Göle ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle kar kütlelerinde erimeler meydana geldi. Kar ve buz kütlelerinin erimesiyle birlikte Göle Belediyesi ekiplerince ilçe merkezinde toplanan kar kütleleri ilçe dışına taşındı.

İlçede bulunan vatandaşlar da çatı ve kaldırımlarda kar temizliği yaptı.

- Ağrı

Ağrı'nın Eleşkirt İlçesinde de esnaf ve vatandaşlar, çatılarda biriken kar kütlelerini temizledi.

Alican Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminin bu yıl çok sert geçtiğini ifade ederek, "Bizim memleket kış memleketi. Burada kışlar çetin geçer. Bu sene de çok kar var, fakat biz alışkınız. Esnaf arkadaşlar iş yerlerinin üzerindeki karları temizliyor." diye konuştu.

İlçede esnaflık yapan Hüseyin Kocabay da son günlerde havanın güzel geçtiğini belirterek, "Hava biraz yumuşadı. Biz de bunu fırsat bilip iş yerlerimizin üzerindeki karları temizledik. Biraz tehlikeli olsa da mecburuz. Yaklaşık iki saatlik bir uğraş sonucunda, tüm zorluklara rağmen kar temizliğini bitirdik." şeklinde konuştu.

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