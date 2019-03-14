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Doğu Anadolu'da kar ve çığ uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 09:54 | Son Güncelleme

Meteoroloji, Hakkari için yoğun kar, bölgedeki diğer iller için ise çığ uyarısı yaptı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Hakkari için yoğun kar, diğer iller için ise çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Hakkari çevrelerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinin karla karışık yağmurlu ve yüksek kesimlerin karlı olmlası bekleniyor.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin edilen bölgede rüzgar güneyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

Günün en yüksek sıcaklığı Van'da 7, Hakkari'de 6, Muş'ta 5 ve Bitlis'te 3 derece olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Hakkari çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve zamanla kar, yüksek kesimlerinde yoğun kar beklendiğinden, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Bölge genelinde rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, başta Muş çevreleri olmak üzere Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimeleri ve çığ bekleniyor.

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Bitlis çığ Hakkari hava durumu kar Meteoroloji muş Van yağmur

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