Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 109 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 77 mahalleye ulaşımın sağlanamadığı, karla mücadele ekiplerinin çalışma başlattığı bildirildi.

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da yaptığı açıklamada, il genelinde kapanan 10 köy yolunun ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Muş'ta da kar yağışı nedeniyle 10 köye ulaşım sağlanamıyor.

Hakkari genelinde 10 mezra ve 2 köy yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı, ekiplerin bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

