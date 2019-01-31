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Doğu Anadolu'da soğuk hava

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 10:13 | Son Güncelleme

Erzurum ve Erzincan'ın aralıklı kar yağışlı geçmesinin beklendiği bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 derece ile Ardahan'da kaydedildi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 derece ile Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Erzurum ve Erzincan çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilen bölgede, buzlanma ve don ile yer yer pus bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerin üzerinde seyretmesi beklenen bölgede rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Erzincan ve Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 3, Erzurum'da 7, Ağrı'da 11, Kars'ta 15 ve Ardahan'da 18 derece kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır 8, Erzincan'da 7, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 5, Kars ve Ağrı'da 2 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 18, Ardahan'da 14, Erzurum'da 15 ve Kars'ta 5, kayak merkezlerinden Palandöken'de 97, Ergan'da 86, Konaklı'da 84, Sarıkamış'ta 79, Yalnızçam'da 22 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don; gün içinde de çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olması konusunda uyardı.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum soğuk hava

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