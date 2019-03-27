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Doğu Anadolu'da soğuk hava

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 10:16 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceyle Kars'ta kaydedildi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede yağışların Ağrı, Iğdır, Erzincan, Erzurum ve Kars'ta karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır ve Erzincan'da 3, diğer illerde sıfırın altında Erzurum'da 1, Ağrı ve Ardahan'da 3, Kars'ta 4 derece kaydedildi.

Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığının Erzincan'da 17, Iğdır'da 13, Erzurum'da 8, Ardahan'da 7, Kars ve Ağrı'da 5 derece olması öngörülüyor.

Etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlıkları Kars'ta 2, Ardahan'da 5, Ağrı'da 18, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 88, Palandöken Kayak Merkezi'nde 108, Ergan Kayak Merkezi'nde 195 santimetre belirlendi.

Yetkililer, bölgede sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklar ve bölge genelinde eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

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Doğu'da soğuk hava

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