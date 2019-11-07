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Doğu Anadolu'da soğuk hava

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 10:46 | Son Güncelleme

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 6 dereceyle Ardahan ve Kars'ta kaydedildi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 6 dereceyle Ardahan ve Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık olacağı bölgede, gece ve sabah buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Kars'ta 6, Ağrı'da 4, Erzurum'da 2 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Erzincan ve Iğdır'da sıfır, Tunceli'de 4 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 22, Iğdır'da 21, Erzincan'da 18, Kars, Erzurum ve Ağrı 'da 14, Ardahan'da 13 derece olması bekleniyor.

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