HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı etkili oldu

Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 12:33 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı etkili oldu

Erzurum, Tunceli, Iğdır, Kars ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da gece başlayan ve sabah saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Sürücülerin yollarda ilerlemekte güçlük çektiği kentte, Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol açma ve kar temizleme çalışması yürütüyor.

Vatandaşların ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizlediği kentte, beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapılarda güzel manzaralar oluştu.

- Tunceli

Kış mevsiminin çetin geçtiği Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.

Tek katlı evlerin büyük oranda kara gömüldüğü ve araçların beyaz örtüyle kaplandığı ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Karayolları 86. Şube Şefliği, Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

- Iğdır

Iğdır'da sabah saatlerinde etkili olan kara yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Ekiplerin, kar küreme çalışması başlattığı kentte, vatandaşlar da karla kaplanan araçlarının üzerini temizledi

Belediyenin karla mücadele ekibinde görevli Bayram Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada son günlerde Iğdır'da havaların güneşli geçtiğini ifade ederek, "Bu yağışı beklemiyorduk. Sabah kalktığımızda kar yağdığını gördük. Şimdi kentin önemli caddelerindeki kaldırımlarda kar küreme mesaimiz başladı. Kar bolluk berekettir, yağması çok iyi oldu." dedi.

- Kars

Kars'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

Belediye ekipleri kent merkezinde kar küreme çalışması başlattı, bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünü temizledi.

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Sarıkamış ilçesinde de Belediye ekipleri karla mücadele çalışması yaptı.

Kar yağışına en çok sevinen çocuklar, kartopu oynadı, karın üzerinde yuvarlanarak eğlenceli zaman geçirdi.

- Ağrı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Ekipler ilçe merkezi ve köy yollarında kar küreme çalışması yaptı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünü kardan temizledi.

Vatandaşlardan Maksut Teker, ilçede iki gün boyunca kar yağışının etkili olduğunu belirterek, "Kar yağışıyla birlikte bu gece başlayan şiddetli tipi nedeniyle tüm yollar kapandı. Ben de aracımın üzerindeki karları temizliyorum." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Bakan Koca'dan, Çin'den tahliye edilen yolcular hakkında açıklamaBakan Koca'dan, Çin'den tahliye edilen yolcular hakkında açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı ığdır Kars kış Ovacık Tunceli

En Çok Okunan Haberler

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Elazığ ve Manisa'da korkutan deprem!

Elazığ ve Manisa'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs salgını hakkında açıklama

Bakan Koca'dan, Çin'den tahliye edilen yolcular hakkında açıklama

Çalışırken çığ altında kalan kişinin 9 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı

Acı haber 9 saat sonra geldi... Çığ altından çıkarıldı

İstanbul’da gün batımı kartpostallık görüntüler!

İstanbul’da kartpostallık görüntüler!

Kılıçdaroğlu: Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerek

Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerek

Ödünç verdiği köpeği başkasında çıktı

Ödünç verdiği köpeği başkasında çıktı

Evine yaralı gelip eşine 'Kaza yaptım' dedi, götürüldüğü hastanede öldü

Eve gelip 'kaza yaptım' dedi, hastanede öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.