Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı etkili oldu

Tek katlı evlerin büyük oranda kara gömüldüğü ve araçların beyaz örtüyle kaplandığı ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Erzurum'da gece başlayan ve sabah saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Erzurum, Tunceli, Iğdır, Kars ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Belediyenin karla mücadele ekibinde görevli Bayram Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada son günlerde Iğdır'da havaların güneşli geçtiğini ifade ederek, "Bu yağışı beklemiyorduk. Sabah kalktığımızda kar yağdığını gördük. Şimdi kentin önemli caddelerindeki kaldırımlarda kar küreme mesaimiz başladı. Kar bolluk berekettir, yağması çok iyi oldu." dedi.

- Kars

Kars'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

Belediye ekipleri kent merkezinde kar küreme çalışması başlattı, bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünü temizledi.

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Sarıkamış ilçesinde de Belediye ekipleri karla mücadele çalışması yaptı.

Kar yağışına en çok sevinen çocuklar, kartopu oynadı, karın üzerinde yuvarlanarak eğlenceli zaman geçirdi.

- Ağrı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Ekipler ilçe merkezi ve köy yollarında kar küreme çalışması yaptı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünü kardan temizledi.

Vatandaşlardan Maksut Teker, ilçede iki gün boyunca kar yağışının etkili olduğunu belirterek, "Kar yağışıyla birlikte bu gece başlayan şiddetli tipi nedeniyle tüm yollar kapandı. Ben de aracımın üzerindeki karları temizliyorum." dedi.

