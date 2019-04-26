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Doğu Anadolu'nun saklı cennetinde "beyaz" güzellik

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 10:02 | Son Güncelleme

Türkiye'nin 2241 rakımıyla en yüksek gölü olan Balık Gölü, yüzeyini kaplayan kar ve buz kütleleriyle bahar mevsiminde kartpostallık görüntüler oluşturdu - Adaları, balık ve kuş türleri ile birbirinden zengin doğal güzellikleri bulunan Balık Gölü, özellikle kış ve bahar mevsiminde büyüleyici kar manzarasıyla dağcılar ile fotoğraf tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alıyor

Türkiye'nin en yüksek gölü olan Balık Gölü, yüzeyini kaplayan kar örtüsü ve buz kütleleriyle bahar mevsiminde de kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğal güzelliği bakımından saklı cennetlerinden biri olan Balık Gölü, yılın her mevsimi ziyaretçileri cezbediyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Taşlıçay ilçeleri arasındaki Sinek Yaylası mevkisinde bulunan Balık Gölü, yılın altı ayı kış şartlarının hakim olduğu nadir göller arasında yer alıyor.

Adaları, balık ve kuş türleri ile birbirinden zengin doğal güzellikleriyle kartpostallık görüntüler oluşturan Balık Gölü, özellikle kış ve bahar mevsiminde büyüleyici kar manzarasıyla dağcılar ile fotoğraf tutkunlarının gözde mekanları arasında bulunuyor.

Kışın tamamen donan ve mayıs ayına kadar yüzeyinde kar ve buz kütlelerinin eksik olmadığı 2241 rakımlı gölün çevresindeki köylerde yaşayan vatandaşlar ise geçimini balıkçılıkla sağlıyor.

Kasım ayında kar örtüsü ve buz kütleleriyle kaplanan gölün yüzeyinde delikler açarak Eskimo usulü avlanan köylüler, avlanma yasağının başladığı bahar mevsiminden itibaren de sandallarını ve ağlarını yeni sezona hazırlıyor.

- "Burada kış ve bahar mevsimi çok zor geçiyor"

Balık Gölü'nün kıyısındaki Doğubayazıt'a bağlı Samanlı mezrasında yaşayan Ahmet Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balık Gölü ve çevresinde kış şartlarının uzun ve çetin geçtiğini söyledi.

Yörenin, yılın altı ayı kar altında kaldıklarını anlatan Yıldız, "Burada kış ve bahar mevsimi çok zor geçiyor. Gölün yüzeyi kasımda buz tutuyor ve mayıs ayına kadar çözülmüyor. Mezramızda şu an yaklaşık 15 hane kalıyor ve hemen hemen hepimiz balıkçılık ve çiftçilik ile geçimimizi sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde havaların ısınmasıyla mezramızdaki hane sayısı daha da artacak. Balık sezonu başladığında gölde olta veya ağla avlanıyoruz. Buzun çözüldüğü yerlerde ise sandalları çıkarıyoruz." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Hasan Yıldız ise avlanma yasağının uygulandığı bahar mevsiminden itibaren olta ve ağlar ile sandalların bakımını yapmaya başladıklarını dile getirdi.

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