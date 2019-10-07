Sonbaharda bakir coğrafyanın zenginliklerini değerlendirmek isteyen fotoğraf tutkunları ise eşsiz doğada stres atarken bir yandan da güz mevsiminin en özgün manzaralarını fotoğraflama imkanı buluyor.

Köy sakinlerinden Turan Çırak (53), AA muhabirine, köyde yaşadığını ve inşaat işlerinde çalışarak geçimini sağladığını söyledi.

İnşaat işlerinin yanı sıra hayvancılık da yaptığını belirten Çırak, "Yakacaklarımızı hazırlamak için ormana geldim. Güz mevsimi bu yıl biraz erken geldi. Yapraklar erken dökeceğe benziyor. 2 çocuğum var. Hem onların rızkını arıyoruz hem de kış yaklaştığı için odunlarımızı yapıyoruz. Zamanı önümüze katıp gidiyoruz." dedi.

- Yayladaki göçerler dönüşe hazırlanıyor

Merkeze bağlı eski adıyla İmera olarak bilinen Olucak köyünün yaylasında ise göçerler, mayıs ayından beri otlaklarda besledikleri hayvanlarıyla yaylaların son demlerini yaşıyor.

Hayvanlarıyla mayıs ayından beri yaylada yaşayan 62 yaşındaki Sebahattin Demirci, 25 yıllık devlet memurluğunun ardından devlet desteğiyle 35 koyun alıp hayvancılığa başladığını ifade etti.

Şimdi 200 koyunu olduğunu aktaran Demirci, şunları kaydetti:

"Köyümde hayvancılık yapıyorum. Bu yıl havalar çok güzel gitti. Hayvanlarımızı otlattık. Mayıstan beri hanımla yaylada hayvanlarla uğraşıyoruz. 15-20 güne kadar artık yayladan ayrılıp köye ineriz. Çobanlıktan ve hayvanlardan büyük keyif alıyorum. Sonbahar da gelince buralar bir başka güzel oluyor. Renkler ortaya çıkıyor. Doğanın keyfini çıkarıyorum."