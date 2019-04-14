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Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2019 07:55 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, geniş tabanlı bir hükümet kurulması gerektiğini savundu. Perinçek, "AK Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı da dışlayarak Türkiye buradan çıkamaz. Vatan Partililer de bunu söyleyince yakama yapışıyor" diye konuştu

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından Tepe Kule Kongre Merkezi’nde düzenlenen dayanışma toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin bütçe açığı verdiğini ve ekonominin zor günlerden geçtiğini söyleyen Doğu Perinçek, “Buradan bir tek çıkış noktası var üretim devrimiyle buradan çıkılır, onun için ben kravatı çıkartım. Sizlere de kravatları çıkarmanızı öneriyorum. Türkiye bunu keşfedecek hükümet günü kurtarmaya çalışıyor, buradan bir devrimle çıkılacağını herkes görecek” dedi.

‘ONLARA HAPİSHANEDEN BAŞKA YER VEREMEYİZ’

“HDP, PKK, FETÖ haindir, düşmandır, Amerika’nın kuvvetleridir” diyen Perinçek, “Bırakalım onlara iktidar olanaklarını sağlamayı onlara hapishaneden başka hiçbir imkan ve yer veremeyiz. Onlara hapishane var. Onun için o FETÖ, PKK, HDP dışındaki kuvvetleri bir hükümette birleştirmek bugün siyasi çözüm açısından çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’Yİ ERDOĞAN’LA BİRLİKTE YÖNETMEYE MECBURUZ’

Geniş tabanlı bir hükümetin kurularak zorlukların paylaştırılmasını talep eden Doğu Perinçek, şunları söyledi:

“Ama AK Parti’yi ve Recep Tayyip Erdoğan’ı da dışlayarak Türkiye buradan çıkamaz. Vatan Partililer de bunu söyleyince yakama yapışıyor, ‘Tayip Erdoğan’la beraber mi Türkiye’yi yöneteceksin?’ Evet Tayyip Erdoğan ile beraber Türkiye’yi yönetmeye mecburuz. Türkiye’ye Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde tek başına onunla buradan çıkamaz ama onsuz da buradan çıkamaz. Çünkü hala arkasında Türkiye’nin yarısı var. Devlet Bahçeli de onunla birlikte, ikisi Türkiye’nin yarısı ediyor. Bir de onun tabanında vatansever, emekçi, zanaatkar güçler var. Tayyip Erdoğansız bir hükümet kurmaya kalktığınızda o hükümet, FETÖ, PKK, CHP, İYİ Parti hükümeti olur. Onlar da Türkiye’yi yangın yerine çevirir, 3 ay yönetemez.”

(AA)

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