Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından Tepe Kule Kongre Merkezi’nde düzenlenen dayanışma toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin bütçe açığı verdiğini ve ekonominin zor günlerden geçtiğini söyleyen Doğu Perinçek, “Buradan bir tek çıkış noktası var üretim devrimiyle buradan çıkılır, onun için ben kravatı çıkartım. Sizlere de kravatları çıkarmanızı öneriyorum. Türkiye bunu keşfedecek hükümet günü kurtarmaya çalışıyor, buradan bir devrimle çıkılacağını herkes görecek” dedi.

‘ONLARA HAPİSHANEDEN BAŞKA YER VEREMEYİZ’

“HDP, PKK, FETÖ haindir, düşmandır, Amerika’nın kuvvetleridir” diyen Perinçek, “Bırakalım onlara iktidar olanaklarını sağlamayı onlara hapishaneden başka hiçbir imkan ve yer veremeyiz. Onlara hapishane var. Onun için o FETÖ, PKK, HDP dışındaki kuvvetleri bir hükümette birleştirmek bugün siyasi çözüm açısından çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’Yİ ERDOĞAN’LA BİRLİKTE YÖNETMEYE MECBURUZ’

Geniş tabanlı bir hükümetin kurularak zorlukların paylaştırılmasını talep eden Doğu Perinçek, şunları söyledi: