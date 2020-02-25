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Doğu Perinçek ve İsmail Saymaz arasında çok sert tartışma: PKK'yı ziyaret eden Perinçek'ten mi öğreneceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 03:23 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge programında canlı yayında KHK ile ilgili sözleri nedeniyle İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca stüdyo karıştı. Saymaz, Perinçek'in sözlerine çok sert tepki göstererek, "Dağda PKK’yı ziyaret etmiş, Doğu Perinçek’ten mi öğreneceğiz biz? Ancak PKK'dan nasıl gül alınır Doğu Perinçek'ten bunu öğrenebiliriz." ifadelerini kullandı.

Doğu Perinçek ve İsmail Saymaz arasında çok sert tartışma: PKK'yı ziyaret eden Perinçek'ten mi öğreneceğiz

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in sözleri CNN Türk'ü karıştırdı. Perinçek'in stüdyodaki İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca ikili arasında tartışma yaşandı. Saymaz, Perinçek'e Kandil ziyaretini hatırlattı.

Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge'de HDP'nin Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleşen 4’üncü Olağan Kongresi'nde Pervin Buldan'ın sözleri tartışıldı.

PERİNÇEK'İN FETÖ SÖZLERİ

CHP'li belediyelerin de konuşulduğu programda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İsmail Saymaz'ın sözlerini alıntılayarak İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçladı.

"PKK'YI ZİYARET ETMİŞ DOĞU PERİNÇEK'TEN Mİ ÖĞRENECEĞİZ"

FETÖ suçlamasına sert sözlerle cevap veren İsmail Saymaz, "Böyle mi olacak bu işler, Türkiye’de milyonlarca insanı terörist ilan ederek mi olacak bu işler ve bunu da, dağda PKK’yı ziyaret etmiş, Doğu Perinçek’ten mi öğreneceğiz biz? Ancak PKK'dan nasıl gül alınır Doğu Perinçek'ten bunu öğrenebiliriz. Doğu Perinçek'ten bize milliyetçilik dersi mi gelecekmiş? Yarın kin PKK ile barışsın, öbür gün dağdasınız Doğu Bey” şeklinde cevap verdi.

"BIRAK BU İŞLERİ"

Doğu Perinçek ise bu sözler üzerine Saymaz'a, "Bırak bunları. Amerika'nın hedef aldığı parti Vatan Partisi. PKK'nın bir numaralı hedef aldığı parti Vatan Partisi. Siz belediyeler içindeki PKK'lıları, HDP'lileri, FETÖ'cüleri korumak için ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Bugünü konuşalım." şeklinde cevap verdi.

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