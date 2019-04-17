Doğu'da 17 Nisan'da kar sürprizi

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM, Kars ve Ardahan'da vatandaşlar, güne kar yağışıyla uyandı.

Doğu Anadolu'da bazı kentlerde, Nisan ayının ortasında kar sürprizi yaşandı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü Erzurum'da dün gece başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Vatandaşlar güne kar yağışıyla uyanırken, belediye ekipleri kentte temizlik çalışması başlattı. Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği kentte trafikte de aksamalar oldu. Meteoroloji yetkilileri, soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

Kars'ta ise gece etkili olan şiddetli yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Bir süre sonra havanın ısınmasıyla birlikte, karlar eridi.

Ardahan'da da sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Okula gitmek için evlerinden çıkan öğrenciler, beyüz örtüyle şaşkınlık yaşadı.

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