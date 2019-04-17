HABER

Doğu'da 17 Nisan'da kar sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 10:27 | Son Güncelleme

ERZURUM, Kars ve Ardahan'da vatandaşlar, güne kar yağışıyla uyandı.

Doğu'da 17 Nisan'da kar sürprizi

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM, Kars ve Ardahan'da vatandaşlar, güne kar yağışıyla uyandı.
Doğu Anadolu'da bazı kentlerde, Nisan ayının ortasında kar sürprizi yaşandı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü Erzurum'da dün gece başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Vatandaşlar güne kar yağışıyla uyanırken, belediye ekipleri kentte temizlik çalışması başlattı. Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği kentte trafikte de aksamalar oldu. Meteoroloji yetkilileri, soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.
Kars'ta ise gece etkili olan şiddetli yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Bir süre sonra havanın ısınmasıyla birlikte, karlar eridi.
Ardahan'da da sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Okula gitmek için evlerinden çıkan öğrenciler, beyüz örtüyle şaşkınlık yaşadı.

FOTOĞRAFLI

Doğu'da 17 Nisan'da kar sürpriziDoğu'da 17 Nisan'da kar sürpriziDoğu'da 17 Nisan'da kar sürpriziDoğu'da 17 Nisan'da kar sürprizi

PARTNERBakın kimle evliymiş!Bakın kimle evliymiş!
Komiser yardımcısı, evine giren yaralı ebabil kuşuna sahip çıktıKomiser yardımcısı, evine giren yaralı ebabil kuşuna sahip çıktı
Av yasağı ile birlikte tekneler bakıma alındı, ağlar örülmeye başlandıAv yasağı ile birlikte tekneler bakıma alındı, ağlar örülmeye başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maltepe’de oy sayımı bitti, bundan sonra ne olacak?

Maltepe’de oy sayımı bitti, bundan sonra ne olacak?

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimleri hakkında son açıklama

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimleri hakkında son açıklama

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOKİ çalışmalarını durdurmuştu! Yeniden ortaya çıktılar

TOKİ çalışmalarını durdurmuştu! Yeniden ortaya çıktılar

Hulusi Akar: 8 ülkenin bize karşı sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz!

Hulusi Akar: Görüşme son derece olumlu geçti!

PKK’nın gömülü bidonunda uzi makineli tabanca çıktı

PKK’nın gömülü bidonunda uzi makineli tabanca çıktı

Sokak ortasında aile boyu kavga!

Sokak ortasında aile boyu kavga!

Tehlikeli sevgililer yolda terör estirdi

Tehlikeli sevgililer yolda terör estirdi

Adana'da bir garip olay! Mezardan alınan iskelet ev tadilatında ortaya çıktı

Mezardan alınan iskelet ev tadilatında ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.