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Doğu'da çok sayıda köy yolu, ulaşıma kapandı (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 16:52 | Son Güncelleme

KARAYOLLARI EKİPLERİ KAPANAN YOLLARI AÇTI Muş'ta 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Muş-Bingöl, Muş-Bitlis, Muş-Bulanık-Malazgirt, Varto-Karlıova, Varto-Hınıs karayolları, 113'üncü Muş Şube Şefliği ekiplerinin 48 saatlik aralıksız çalışması ile yeniden ulaşıma açıldı.

Doğu'da çok sayıda köy yolu, ulaşıma kapandı (4)

KARAYOLLARI EKİPLERİ KAPANAN YOLLARI AÇTI
Muş'ta 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Muş-Bingöl, Muş-Bitlis, Muş-Bulanık-Malazgirt, Varto-Karlıova, Varto-Hınıs karayolları, 113'üncü Muş Şube Şefliği ekiplerinin 48 saatlik aralıksız çalışması ile yeniden ulaşıma açıldı. 29 iş makinesi ve 100 personel ile karayollarında çalışma yürüten ekipler, kar ve tipide yollarda mağdur olan araçların sürücülerine ve bölge halkına destek oldu. Sabah erken saatlerde çocuğunu hastaneye götüren bir kişiyi de evine Karayolları ekipleri ulaştırdı.
Birçok kişinin yoğun kar ve tipi nedeniyle geceyi otogarda geçirdiğini belirten Karayolları çalışanları, "Vatandaşlar gece otogarda kaldı. Onlar için gecemizi gündüzümüze katıp fedakârlık yaptık. 2 gündür aralıksız gece gündüz çalıştık. Vatandaşlar için elimizden geleni yapıyoruz. 48 saat kar yağışı devam etti. Fırtına ile beraber göz gözü görmüyordu. 1 metre önümüzü görmememize rağmen ekip halinde arkadaşlarımla beraber el birliği ile hiç kimseyi mağdur etmedik. Yaklaşık 10-15 araç yolda kalmıştı. Onlara zarar gelmeyecek şekilde kendilerini yoldan çıkardık. Vatandaşlarımızı bakım evimizde misafir ettik" ifadelerini kullandı.
YOLDA KALAN AİLEYİ KARAYOLLARI EKİBİ KÖYE ULAŞTIRDI
Çocuğunu sabah hastaneye götüren Emrullah Elçin ise "Sabah çocuk hastaydı, hastaneye götürdük. Köyün aracı ile Muş'a gittik. Dönüş için biraz erken dönmek istedik köy yolları kapanmadan. Geldik, yolda Karayolları ekipleri bizi aldı. Şu anda köye doğru gidiyoruz" diye konuştu.

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Doğu'da çok sayıda köy yolu, ulaşıma kapandı (4)Doğu'da çok sayıda köy yolu, ulaşıma kapandı (4)Doğu'da çok sayıda köy yolu, ulaşıma kapandı (4)Doğu'da çok sayıda köy yolu, ulaşıma kapandı (4)

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