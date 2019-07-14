Doğuda tatilcilerin vazgeçilmez adresi: Hazar Gölü

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü, eşsiz manzarası ve tatil için sunulan imkanlarıyla doğudaki tatilcilerin vazgeçilmez adresi oldu. Kamu ve özel sektör tarafından yapılan yatırımlarla her geçen yıl çehresi değişen Hazar Gölü, kendine has doğası, çevresinde bulunan çok sayıda yazlık, dinlenme tesisleri, plajları, kamp alanları, su etkinlikleri, olta balıkçılığı ve bu yıl başlanan tekne turlarıyla daha fazla ziyaretçi çekiyor. Hazarbaba ve Mastar dağlarının arasında 56 kilometrelik kıyı şeridi ile adeta Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hazar Gölü, sıcak yaz aylarında serinlemek ve dinlenmek isteyen yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Eşsiz manzarası ve gün içerisinde güneş ışınlarının geliş açısına göre mavi ve yeşilin farklı tonlarına bürünmesiyle de ziyaretçilerine görsel şölen sunan Hazar Gölü'nde, ziyaretçi sayısında bu yıl büyük artış bekleniyor. Hazar gölü çevresinde bulunan kamu ve özel sektöre ait otel, misafirhane, apart otel, pansiyon ve kamp alanları gecede 800'ün üzerinde ziyaretçiye konaklama imkanı sağlıyor. Ayrıca göl çevresinde çok sayıda yazlık ev ve villa da bulunuyor.

Günübirlik ziyaretçiler ise göle 25 kilometre uzaklıktaki kent merkezinde bulunan ve 2 bin 400 civarında yatak kapasitesine sahip lüks otel ve misafirlerde konaklayabiliyor. - "Hizmet kalitesini artırmaya çalışıyoruz" Gölde dinlenme tesisi işleten İskender Bahçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazar Gölü'nün doğal güzelliğine yaraşır bir şekilde hizmet verebilmek adına her geçen yıl tesislerini yenilemeye ve hizmet kalitelerini arttırmaya çalıştıklarını söyledi. Günübirlik ya da konaklamak amacıyla daha çok Diyarbakır, Malatya, Tunceli, Bingöl, Adıyaman, Gaziantep gibi çevre illerden ziyaretçilerin Hazar Gölü'nü tercih ettiğini ifade eden Bahçeci, şöyle devam etti: "Yerli misafirlerimizin yanı sıra İran, Irak ve Suriye gibi ülkelerden de turist çekiyoruz. Geçen sene 3 aylık sezonumuzda 100 bin ziyaretçimiz oldu, bu sene yüzde 30-40 artış bekliyoruz. Hazar Gölünün çevresiyle, doğasıyla, yeşiliyle gerçekten mükemmel görüntüsü var. Bu nedenle çevre illerden ve yurt dışından birçok ziyaretçimiz bulunmaktadır. Onları burada ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz."