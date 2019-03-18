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Doğu'daki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 09:47 | Son Güncelleme

Meteoroloji, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için buzlanma ile çığ uyarısı yaptı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için buzlanma ile çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, Hakkari çevreleri hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak.

Gece ile sabah buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklenen bölgede, hava sıcaklıklarında önemli değişiklik olmayacak. Rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 5, Van'da 4, Muş'ta 2 ve Hakkari'de 1 derece ölçüldü.

En yüksek hava sıcaklığının, Muş'ta 7, Van ve Hakkari'de 4, Bitlis'te 3 derece olması bekleniyor.

Van Gölü'nde hava çok bulutlu olacak, rüzgar batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatıdan 3-5 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

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