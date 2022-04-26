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Doğukan Korkmaz kimdir? Sözleşmeli uzman er Doğukan Korkmaz neden şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı?

26.04.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğukan Korkmaz, 26 Nisan Salı (bugün) Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bakanlığın duyurusu sonrası, Doğukan Korkmaz kimdir? Sözleşmeli uzman er Doğukan Korkmaz neden şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Doğukan Korkmaz kimdir? Sözleşmeli uzman er Doğukan Korkmaz neden şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı?

Doğukan Korkmaz, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasının ardından internette en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki Doğukan Korkmaz kimdir? Sözleşmeli uzman er Doğukan Korkmaz neden şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Doğukan Korkmaz kimdir? Sözleşmeli uzman er Doğukan Korkmaz neden şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı?

DOĞUKAN KORKMAZ KİMDİR?

Doğukan Korkmaz, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde görevliydi.

Doğukan Korkmaz, teröristler gerçekleştirilen roket saldırısı sonucu şehit düştü.

SÖZLEŞMELİ UZMAN ER DOĞUKAN KORKMAZ NEDEN ŞEHİT OLDU?

Sözleşmeli Uzman Er Doğukan Korkmaz, TSK'nın Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit operasyonunda şehit düştü.

DOĞUKAN KORKMAZ NERELİ?


Doğukan Korkmaz, Zonguldak'ın Kdz. Ereğli İlçesine bağlı Ömerli Mahallesi Kaynarca caddesinde ikamet ediyordu.

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