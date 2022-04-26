Doğukan Korkmaz, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasının ardından internette en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki Doğukan Korkmaz kimdir? Sözleşmeli uzman er Doğukan Korkmaz neden şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

DOĞUKAN KORKMAZ KİMDİR?

Doğukan Korkmaz, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde görevliydi.

Doğukan Korkmaz, teröristler gerçekleştirilen roket saldırısı sonucu şehit düştü.

SÖZLEŞMELİ UZMAN ER DOĞUKAN KORKMAZ NEDEN ŞEHİT OLDU?

Sözleşmeli Uzman Er Doğukan Korkmaz, TSK'nın Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit operasyonunda şehit düştü.

DOĞUKAN KORKMAZ NERELİ?

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Doğukan Korkmaz, Zonguldak'ın Kdz. Ereğli İlçesine bağlı Ömerli Mahallesi Kaynarca caddesinde ikamet ediyordu.

