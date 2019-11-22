HABER

Doğum ağrılarını kontrol altına alan ilaç dışı yöntem

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 11:04 | Son Güncelleme

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd.

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Yazıcıoğlu, anne adaylarının artık olabildiğince müdahalesiz, tamamen doğasında seyreden normal doğum yapmayı istediklerini söyleyerek, "Bu noktada 'aroma terapi' bize büyük oranda destek sağlıyor. Aroma terapi esnasında kullandığımız birtakım güzel kokulu esanslar ve yağlar sayesinde annenin doğum anını yönetmede kolaylık sağlayabiliyoruz. Özellikle yasemin, gül ve lavanta yağı annenin doğum ağrısını yönetmede büyük oranda fayda sağlıyor" dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Yazıcıoğlu, normal doğum için takip ettikleri anne adaylarının doğum esnasında olabildiğince aktif ve hareketli olmalarını tercih ettiklerini bildirdi. Bu şekilde anne adayının ağrıya odaklanmadığını ve süreci daha pozitif şekilde takip etmesine yardımcı olduğunu belirten Yazıcıoğlu, doğum esnasında anne adayının dikey pozisyonda yer çekiminden faydalanarak doğumu gerçekleştirmesinin ağrıyı yönetmede büyük oranda fayda sağlayacağını kaydetti. Yazıcıoğlu, normal doğum esnasında anne adayının doğum ağrılarını yönetmekte zorluk yaşadığını söyleyerek, "Bu durumda 'epidural anestezi' tercih ediliyorken, artık anneler olabildiğince müdahalesiz, tamamen doğasında seyreden normal doğum yapmayı istiyor. Bu noktada aroma terapi bize büyük oranda destek sağlıyor. Aroma terapi esnasında kullandığımız birtakım güzel kokulu esanslar ve yağlar sayesinde annenin doğum esnasını yönetmede kolaylık sağlayabiliyoruz. Özellikle yasemin, gül ve lavanta yağı annenin doğum ağrısını yönetmede büyük oranda fayda sağlıyor" dedi.

'BU ESANSLAR DOĞUM AĞRISINI BÜYÜK ORANDA YÖNETEBİLİR'

Yazıcıoğlu, normal doğum gerçekleştirecek anne adayının doğum esnasında pilates ve squat hareketleri ile özellikle doğum öncesi eşinin desteğiyle yapacağı yürüyüşlerin anneyi oldukça rahatlatacağına dikkati çekti. Bu yöntemlerin yeterli olmadığı noktada aroma terapi yönteminin kendilerine büyük oranda yardımcı olduğunu kaydeden Yazıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Aromatik birtakım yağlardan faydalanıyoruz. Bu esanslar özel bir hurdanlık içerisine konulup, odanın havalandırılmasında kullanılabilir. Anne bu yağlardan tülbente koyup, burnuna yakın bir noktaya koyabilir ya da fular tarzı bir şeye bu yağlardan döküp, boynuna bağlayabilir. Bu esansların vücudunda sağladığı rahatlatıcı etkiler ile normal doğum ağrısını büyük oranda yönetebilir. Ayrıca aroma terapi yönteminde kullanılan yağlar ile bilek ve ayak tabanına yapılan masajlarla da annenin rahatlamasında büyük fayda sağlayacaktır. Eskiden normal doğumlarda hemen epidural anestezi yöntemini tercih ediyorduk. Artık anne adaylarımız daha bilinçli. Özellikle doğumun tamamen doğasında normal seyrinde seyretmesini tercih ediyorlar. Olabildiğince az müdahale istiyorlar. İşte bu noktada ağrıyı yönetmek için ilaç dışı tekniklere yönelmeye başladık."

'İLAÇ DIŞI YÖNTEMLERLE ANNENİN RAHATLAMASINI SAĞLAYABİLİRİZ'

Yazıcıoğlu, ayrıca anne adayının epidural anestezi alma konusunda çekincelerinin olduğu ya da tıbbı açıdan epidural anestezinin anne adayına uygun olmadığı durumlarda da ilaç dışı yöntemlerin gündeme geleceğini belirterek, "Örneğin, anne adayının şiddetli bir bel fıtığı olabilir veya epidural anestezinin yapılacağı bölgede bir cilt rahatsızlığına sahip olabilir. Bu durumlarda epidural anestezi yapılamayacağı için anneyi ağrılar içinde bırakmaktansa veya sırf ağrı nedeniyle sezaryene almaktansa, ilaç dışı yöntemlerle annenin rahatlamasında fayda sağlayabiliriz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Yazıcıoğlu röp.

-Detay

Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)

PARTNERÇıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!Çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!
Sincan, bahara lalelerle merhaba diyecekSincan, bahara lalelerle merhaba diyecek
Sobacılık mesleği zamana direniyorSobacılık mesleği zamana direniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ninesinin sandığında buldu!

Ninesinin sandığında buldu!

TBMM’deki torba teklif kabul edildi!

TBMM’deki torba teklif kabul edildi!

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Doğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildi

Doğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Gülümseyerek gitti

Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Gülümseyerek gitti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halk Ekmek A.Ş'nin başına Özgen Nama getirildi (Özgen Nama kimdir?)

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

Adana'da gök taşı iddiası! Yetkililere çağrıda bulundu

Önce gök gürültüsü ardından sarsıntu! Sabah kalktığında...

İstanbul'daki lüks araç çetesine yapılan operasyon kamerada!

Lüks araç çetesine yapılan operasyon kamerada!

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışında yaşayan Türklere ehliyet müjdesi

Yurt dışında yaşayan Türklere müjde!

Uludağ'a halen kar yağmadı! Turizmciler kara kara düşünüyor

Alarm veren görüntü! Herkes tedirgin

Otomobil hırsızlığından dram çıktı... "Araç umurumuzda değil"

Bir ailenin dramı... Sadece otomobili değil 'onu' da çaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.