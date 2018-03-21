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Doğum fantezileri... Vajinal tohumlama nedir?

Esra Çeliksoy Esra Çeliksoy
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 21.03.2018 13:51 | Son Güncelleme

Gün geçmiyor ki gebelikle ilgili yeni bir akım ortaya çıkmasın! Bazıları doğumhaneye profesyonel fotografçı sokup herşeyi kaydettirirken, kimileri plasenta yemeye kalkıyor! Şimdilerde listeye yeni bir trend daha eklendi; vajinal tohumlama! (seeding) Yani sezaryen ile doğan bebeğin doğumdan hemen sonra annenin vajinal sıvısıyla temas ettirilmesi...

Doğum fantezileri... Vajinal tohumlama nedir?

Bazı araştırmacılar bunu tehlikeli buluyor bazıları da doğruluğunu savunuyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, bu konuda bilmemiz gerekenleri yazdı:

NİÇİN YAPILIYOR?

“Bunun için doktorunuz sezaryen sırasında vajinaya gazlı bez yerleştirir ve bebek çıkar çıkmaz bu gaz bebeğin ağzına, yüzüne hatta gözlerine sürülür. Amaç bebeğin normal vajinal doğum sırasında geciş kanalındaki aynı bakterilerle temasını sağlamaktır.

Sezaryenle doğan bebekler alerjik hastalıklara yakalanmaya biraz daha yatkındırlar. Bunun olası nedenlerinden biri bebeğin immun sisteminin normal doğumdaki kadar uyarılmaması olabilir. Çünkü normal doğumda bebek, vajinal kanaldaki iyi bakterilerle yakın temas eder. Araştırmalar, sezaryen bebeklerinde "mikrobiyom" olarak bilinen bağırsak bakterilerinin daha az bulunduğunu göstermiştir.

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SADECE TEK BİR ARAŞTIRMA YETERLİ DEĞİL

Şu ana kadar seedingi destekleyen tek bir çalışma vardır. Araştırmacılar sezaryen ile doğan dört bebeği doğumdan sonraki ilk saat içinde annenin vajinal sıvısıyla temas ettirmişlerdir. Bir ay sonra bu bebeklerin cilt ve ağızlarında vajinal yolla doğan bebeklerinkine benzer bakteriler bulunmuştur. Seeding yapılmayan 11 sezaryen bebeğinde ise bakterilere rastlanmamıştır.

Çalışma, işlemin güvenilir ve etkili olduğunu söylemek için çok küçüktür. Ancak başka bir çalışma, vajinal ya da sezaryenle doğan bebeklerin altıncı haftaya kadar bakteri açısından fark göstermediğini söylemektedir.

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BEBEK AÇISINDAN HAYATİ RİSK

2016 yılında yayınlanan bir çalışma vajinal seedingin yeterince güvenilir olmadığı konusunda uyarılarda bulunmuştur. Çünkü yapılan işlem bebek açısından hayati risk yaratacak enfeksiyonlara yol açabilir. Annede herpes, gonore, klamidya gibi enfeksiyonlar varsa rahatlıkla bebeğe geçer ve sepsise kadar uzanan çok ciddi problemlere yol açabilir.

Vajinal enfeksiyonu olan ve vajinal doğum düşünen gebeler zaten doğum öncesi tedavi edilmelidirler.

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YARARLI BAKTERİLERİ ARTIRMAK İÇİN BUNLARI YAPIN

Ayrıca bebekteki yararlı bakterileri artırmanın diğer yollarını da ihmal etmemek gerekir;

  • Emzirme yoluyla yararlı bakterilerin yüzde 30 kadarını bebeğinize verebilirsiniz.

  • Ten tene temasla da yüzde 10 oranında bakteri geçişi olur.

  • İlk banyonun doğumdan 12 saat sonraya planlanması

  • Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılması yararlı bakterilerin artışında önem taşımaktadır.”
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Anahtar Kelimeler:
vajinal tohumlama seeding

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