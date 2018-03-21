Doğum fantezileri... Vajinal tohumlama nedir?

Bazı araştırmacılar bunu tehlikeli buluyor bazıları da doğruluğunu savunuyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, bu konuda bilmemiz gerekenleri yazdı:

NİÇİN YAPILIYOR?

“Bunun için doktorunuz sezaryen sırasında vajinaya gazlı bez yerleştirir ve bebek çıkar çıkmaz bu gaz bebeğin ağzına, yüzüne hatta gözlerine sürülür. Amaç bebeğin normal vajinal doğum sırasında geciş kanalındaki aynı bakterilerle temasını sağlamaktır.

Sezaryenle doğan bebekler alerjik hastalıklara yakalanmaya biraz daha yatkındırlar. Bunun olası nedenlerinden biri bebeğin immun sisteminin normal doğumdaki kadar uyarılmaması olabilir. Çünkü normal doğumda bebek, vajinal kanaldaki iyi bakterilerle yakın temas eder. Araştırmalar, sezaryen bebeklerinde "mikrobiyom" olarak bilinen bağırsak bakterilerinin daha az bulunduğunu göstermiştir.

SADECE TEK BİR ARAŞTIRMA YETERLİ DEĞİL

Şu ana kadar seedingi destekleyen tek bir çalışma vardır. Araştırmacılar sezaryen ile doğan dört bebeği doğumdan sonraki ilk saat içinde annenin vajinal sıvısıyla temas ettirmişlerdir. Bir ay sonra bu bebeklerin cilt ve ağızlarında vajinal yolla doğan bebeklerinkine benzer bakteriler bulunmuştur. Seeding yapılmayan 11 sezaryen bebeğinde ise bakterilere rastlanmamıştır.