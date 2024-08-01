Doğum günü kutlamasında kaza! Havai fişekler yangına neden oldu

Hatay'ın Defne ilçesinde Bahçeköy Mahallesi'nde doğum gününü kutlamak için havai fişekler atıldı. Havai fişeklerin düştüğü komşunun bahçesinde eğlence yangına dönüştü.

Yangını gören mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri intikal etti. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yangını söndürdü.

KOMŞUDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Havai fişeklerin neden olduğu yangında bahçe sahibi Ali Karadağ'a ait 30 arı kovanı da zarar gördü.

Karadağ, yangından dolayı komşusundan şikayetçi olmadığını belirterek, ”Bizim komşular çocuğu için doğum günü partisi hazırladı. Partide havai fişekler patlatıldı. Partide patlatılan havai fişekler bahçeye düştü ve yanmaya başladı.

Bahçe hemen alev almasıyla zarar gördü. İtfaiye ekipleri, jandarma ve mahalle sakinleri geldi ve yangını söndürdük. Ufak bir zarar gördü. Yangında 30 arı kovanım telef oldu” dedi. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır