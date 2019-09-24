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Doğum günü kutlamasında sigara izmaritinden yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 15:42 | Son Güncelleme

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, 4 katlı apartmanın giriş katında, doğum günü kutlaması yapıldığı sırada sigaradan çıktığı değerlendirilen yangın, korku ve paniğe neden oldu.

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, 4 katlı apartmanın giriş katında, doğum günü kutlaması yapıldığı sırada sigaradan çıktığı değerlendirilen yangın, korku ve paniğe neden oldu. Binada yaşayanların tahliye edildiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün saat 23.30 sıralarında, ilçenin Bahçelievler Mahallesi, Çiğdem Sokak’ta yer alan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Evde aile fertleri arasında doğum günü kutlaması yapıldığı sırada, iddiaya göre sigara izmaritinin tutuşturduğu kotluk aniden alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, dumanla kaplanan evde bulunanlar korkuyla kendilerini sokağa attı. Binadakilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevredeki doğal gaz hattını kesip, güvenlik önlemi aldı. Yoğun duman nedeniyle üst katlardaki dairelerde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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