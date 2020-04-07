Doğum kontrol hapı alan kadınların beynindeki hipotalamus bölümü küçülüyor

Radiological Society of North America'nın (RSNA) yıllık konferansında sunulan araştırma sonuçlarına göre beynin alt kısmında ve pitüiter bezin üzerinde bulunan hipotalamus bölgesi çeşitli hormonları üretmenin yanı sıra vücut ısısını, iştahı, cinsel arzuyu, uyku düzenini ve kalp ritmini düzenliyor.

Bugüne kadar doğum kontrol haplarının ve cinsel hormanların insan hipotalamusu üzerindeki yapısal etkileri üzerine derin bir araştırma yapılamamıştı. Bunun önemli sebeplerinden biri MRI testlerini analiz etmek üzere geliştirilen henüz kabul görmüş bir yöntem bulunmamasıydı.

Gruss Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi'nde çalışan Profesör Michael Lipton "Doğum kontrol haplarının insan beyni üzerindeki etkisi konusunda ciddi bir araştıma eksikliği mevcut. Ancak biz hipotalamus hacmini ölçme metodlarımızı onaylattık ve ilk kez hap kullanan kadınların daha küçük hacimli hipotalamusa sahip olduklarını bulduk" diyor.

HAP EN ÇOK TERCİH EDİLEN YÖNTEMLERDEN BİRİ

Ağızdan alınan haplar, dünyada en yaygın olarak kullanılan doğum kontrol yöntemlerinden biri. Bunun yanı sıra bu haplar düzensiz adet görme, sancı, endometriozis ve polikistik over sendromu gibi sıkıntıları tedavi etmede de kullanılıyor.