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Doğum kontrol hapı kullanan kadınlar zor mu hamile kalıyor?

Op. Dr. Seval Taşdemir Op. Dr. Seval Taşdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 13.11.2018 14:27 | Son Güncelleme

Doğum kontrol hapı ve gebelik arasındaki ilişkiye baktığımızda en yaygın inanışlardan biri de kadınların daha zor hamile kalabilecekleri düşüncesi.

Doğum kontrol hapı kullanan kadınlar zor mu hamile kalıyor?

Konu hakkında tüm bildiklerimizi unutturan bilgileriyle Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, bu süreç hakkında önemli noktaları bizim için paylaştı.

BİR SÜRE BEKLENMELİ

Doğum kontrol hapları özellikle evli çiftler tarafından tercih edilen etkili bir koruma yöntemi. Tek eşli çiftler cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı korunma gereği duymadıkları için doğum kontrol hapı kullanmayı tercih ediyorlar.

Etkili bir korunma yöntemi olan haplar östrojen ve progesteron hormonları içerdiklerinden dolayı yumurta gelişimini baskılar ve bu sayede hamilelik engellenmiş oluyor. Oldukça yaygın olarak tercih edilen doğum kontrol haplarını bıraktıktan sonra gebe kalmak için bir süre beklenmesi gerekebilir.

HAP KULLANIMINI BIRAKTIKTAN SONRAKİ SÜREÇ

Doğum kontrol hapı kullanarak gebelikten korunmak için hapların düzenli olarak alınması çok önemlidir. Uzun süreli hap kullanan kadınlar hap kullanımını bırakır bırakmaz, hemen hamile kalamayabilirler. Ancak bu durum her zaman kesinlik göstermez. Kişilerin “Uzun süredir hap kullanıyorum nasıl olsa gebe kalma ihtimalim yok” düşüncesi ile korunmasız ilişkiye girmemesi gerekir.

Doğum kontrol hapı kullanan kadınların daha zor hamile kalacağına dair yaygın bir inanış olsa da aslında bu yanlıştır. İlacın baskılama etkisi geçtikten sonra hamile kalınması mümkün. Hatta ilaç düzenli olarak kullanmaz aksatılırsa ilaç kullanımı sürecinde de hamile kalınabilir.

Doğum kontrol hapı kullanımında sonra hemen hamile kalan kişilerde çoğul gebeliklerin daha sık görüldüğü gözlemlenmiştir. Bu nedenle doktor tavsiyesi ile birlikte ilaç kullanımı bırakıldıktan sonraki ilk birkaç ay prezervatif benzeri yöntemlerle korunmak ve sonrasında hamile kalmak için korunmayı bırakmak gerekebilir. Birkaç aylık boşluk döneminde kadının adet görmesi, yumurtlamanın normale dönmesi sağlanmış olur.

NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİ?

Korunmayı bırakmak planlı bir gebeliğin göstergesi olduğu için ilk aşamada doktora gidilmesi gerekir. Eğer çiftler korunmayı bıraktıktan sonra doktora gitmeyi düşünmüyorsa bir yıl süreyle bebek sahibi olmayı deneyebilirler. İlaç kullanımı bıraktıktan sonraki bir yıllık süreçte hamilelik gerçekleşmezse doktora gidilmesi gerekir.

Doğum kontrol hapı kullanımı kısırlığa neden olmaz. Uzun süreli kullanımdan sonra baskı altına alınan yumurtlamanın normal düzenine girmesi için zamana ihtiyaç duyulabilir. Bu süreçte çiftler kendilerine zaman tanımalı ve stres girmemelidir.

Op. Dr. Seval Taşdemir
Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı
facebook.com: @drsevaltasdemir
instagram: @drsevaltasdemir

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Anahtar Kelimeler:
doğum kontrol hapı kadın sağlığı

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