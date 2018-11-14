Doğum kontrol hapı kullanan kadınlar zor mu hamile kalıyor?

Konu hakkında tüm bildiklerimizi unutturan bilgileriyle Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, bu süreç hakkında önemli noktaları bizim için paylaştı.

BİR SÜRE BEKLENMELİ

Doğum kontrol hapları özellikle evli çiftler tarafından tercih edilen etkili bir koruma yöntemi. Tek eşli çiftler cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı korunma gereği duymadıkları için doğum kontrol hapı kullanmayı tercih ediyorlar.

Etkili bir korunma yöntemi olan haplar östrojen ve progesteron hormonları içerdiklerinden dolayı yumurta gelişimini baskılar ve bu sayede hamilelik engellenmiş oluyor. Oldukça yaygın olarak tercih edilen doğum kontrol haplarını bıraktıktan sonra gebe kalmak için bir süre beklenmesi gerekebilir.

HAP KULLANIMINI BIRAKTIKTAN SONRAKİ SÜREÇ

Doğum kontrol hapı kullanarak gebelikten korunmak için hapların düzenli olarak alınması çok önemlidir. Uzun süreli hap kullanan kadınlar hap kullanımını bırakır bırakmaz, hemen hamile kalamayabilirler. Ancak bu durum her zaman kesinlik göstermez. Kişilerin “Uzun süredir hap kullanıyorum nasıl olsa gebe kalma ihtimalim yok” düşüncesi ile korunmasız ilişkiye girmemesi gerekir.