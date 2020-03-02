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Doğum kontrol hapı nasıl kullanılır? Bu detayları sakın atlamayın!

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SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

1960 yılında ilk kez kullanımına başlanılan doğum kontrol hapı, istenmeyen gebeliklerin önlenmesi konusunda oldukça etkilidir ve bu konuda önemli bir yere sahiptir. Dünya üzerinde yaklaşık 140 milyon kadın tarafından kullanılan doğum kontrol hapı, içerdiği hormonlar sayesinde yumurtlamayı durdurur ve spermin rahim içine geçmesini engeller. Peki doğum kontrol hapı nasıl kullanılır, nelere dikkat edilmelidir? İşte konunun detayları...

Doğum kontrol hapı nasıl kullanılır? Bu detayları sakın atlamayın!

Aile planlamasının önemli bir parçası olan doğum kontrol hapları, gebelik oluşmasını önlemeye yardımcıdır. 15-49 yaş arası kadınlarda %13 oranında kullanılan doğum kontrol hapları, gebelik önleme konusunda yüksek bir başarıya sahiptir. Doğum kontrol hapı kurallarına uygun bir şekilde kullanılırsa gebeliği önleme konusundaki başarısı %99’a ulaşır. Dünya üzerinde son derece yaygın bir şekilde kullanılan doğum kontrol hapı hakkında merak edilenleri tek tek ele alacağız: Doğum kontrol hapı nasıl kullanılır, doğum kontrol hapı nedir, doğum kontrol hapı yan etkileri ve doğum kontrol hapı fiyatı” en çok merak edilen sorular arasında. İşte sık sorulan soruların cevapları.

DOĞUM KONTROL HAPI NASIL KULLANILIR?

Genelde doğum kontrol hapı kutuları içinde 21 adet hap bulunur. Ancak 28 haplı ilaçlar da bulunmaktadır.

Doğum kontrol hapı kullanımına adetin ilk günü başlanmalıdır. Eğer ilk günü kullanmayı unuttuysanız en geç adetin ikinci ya da üçüncü günü içmelisiniz.

Hapı içmeye başladıktan sonra her gün aynı saatte kullanmalısınız. Hapı, kutu bitene kadar kullanmaya devam etmelisiniz.

İlaç bittikten sonra bir hafta (7 gün) kullanıma ara vermelisiniz. Bir hafta sonrasında tekrar 21 günlük kullanıma başlayabilirsiniz.

İlacın sonlarına doğru ya da bittikten sonra az bir miktar kanamanız görebilir. Endişe etmeyin. Bu kanama normal kabul edilir. Bahsettiğimiz gibi doğum kontrol hapı 21 gün kullanılıp 7 gün ara verdikten sonra tekrar başlanmalıdır. Bu döngüyü aynı şekilde devam ettirmelisiniz. İlacı içtiğiniz saati not almayı da kesinlikle unutmayın...

Yeni nesil doğum kontrol hapları ise 28 tablet şeklinde karşımıza çıkabilir. Bu haplara da yine aynı şekilde adetin ilk günü başlanmalıdır. 28 ilaç da kullanıldıktan sonra hiç ara vermeden ikinci kutuya geçilmelidir.

DOĞUM KONTROL HAPI NEDİR?

Doğum kontrol hapı Oral Kontraseptif (OKS) olarak da bilinmektedir. Bu haplar gebelik önlemeye yardımcı hormon içeren ilaçlardır. Aile planlaması için son derece önemlidirler. Doğum kontrol hapı, östrojen ve progesteronun sentetik formlarını içermektedir. Yumurtlamayı durduran doğum kontrol hapı, rahim ağzı salgılı olan servikal mukusun yoğunluğunu artırır ve spermin rahim içine geçmesini engeller.

DOĞUM KONTROL HAPI FİYAT BİLGİLERİ

Piyasada birden farklı marka adı altında doğum kontrol hapları satılmaktadır. Fiyatları birbirinden farklılık göstermektedir. Doğum kontrol hapı fiyatı için en yakınınızdaki bir eczaneye danışabilirsiniz.

DOĞUM KONTROL HAPI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Doğum kontrol hapı yan etkileri arasında; cinsel istekte azalma, meme hassasiyeti, kilo alma, vajinada kuruluk, baş ağrısı, kan pıhtılaşması, çarpıntı, duygu durumu değişikliği gibi şikayetler yerini alır. Bunların yanı sıra ilacı kullanmaya başladıktan sonra 2,3 ay içerisinde leke şeklinde ara kanamalar görülebilir.

Bazı kişilerde doğum kontrol hapı mide bulantısı yapabilir. Eğer bulantılar şiddetlenmeye başladıysa doktora başvurulmalıdır. Ara kanamalar çoğaldıysa yine mutlaka bir hekim kontrolünden geçmelisiniz.

DOĞUM KONTROL HAPI FAYDALARI VAR MIDIR?

Doğum kontrol hapı adet dönemini düzene sokar ve adet sancılarını azaltır.

Polikistik over sendromu sorunlarını azaltabilir.

Halk arasında tüylenme yapar söylentisi vardır ancak durum bunun tam tersinedir. Doğum kontrol hapları tüylenmeyi hafifletir.

Rahim ve yumurtalık kanseri riskini azaltır.

Çikolata kistlerini azaltma etkisi vardır.

DOĞUM KONTROL HAPINI KİMLER KULLANMAMALI?

Gebelik şüphesi olanlar, meme kanseri olanlar, karaciğer hastalıkları tanısı konan kişiler, diyabet, hipertansiyon, ve şiddetli vajinal kaması olan kişiler doğum kontrol hapı kullanımından kaçınmalıdırlar. Doğum kontrol hapını kullanmak istiyorsanız öncesinde mutlaka bir kadın doğum uzmanına muayenen olmalısınız. Bu ilaçlar hakkında hekiminizden en doğru bilgileri alabilirsiniz.

DOĞUM KONTROL HAPINI GENÇ KIZLAR KULLANABİLİR Mİ?

Doğum kontrol hapları gebelik önlemenin yanı sıra çeşitli nedenlerden dolayı da kullanılabilir. Bu sebeple genç kızlar da doğum kontrol hapının tedavi edici ve koruyucu etkisinden dolayı doktor kontrolünde olmak suretiyle kullanabilirler.

EMZİRİRKEN DOĞUM KONTROL HAPI KULLANILIR MI?

Yüksek miktarda östrojen içeren doğum kontrol hapları, yapılan araştırmalar sonucunda süt salgılanmasını azalttığı ortaya konmuştur. Uzmanlar, emzirme döneminde doğum kontrol hapı kullanımını önermezler. Ancak sadece progesteron içeren haplar emzirme döneminde tavsiye edilebilir. Yine de sağlığınız için tam bilgi almak adına kadın doğum uzmanına danışmalısınız. Kullanacaksanız bile ilacınızı doktor kontrol onayında almalısınız.

DOĞUM KONTROL HAPI KULLANIMI UNUTULURSA NE YAPMAK GEREKİR?

Hapı içmeyi bir gün unuttuysanız aklınıza geldiği anda içebilirsiniz. Ertesi gün yine aynı düzende devam etmelisiniz. İki gün üst üste içmeyi unuttuysanız, hatırladığınız an 2 hapı aynı anda içmelisiniz. Ertesi gün yine saatinizi atlamadan hapı kullanamaya devam edebilirsiniz. Ancak bu yöntemin yanı sıra bir hafta boyunca ekstra korunma yöntemi uygulamanız gerekecektir.

DOĞUM KONTROL HAPI AÇ KARNINA MI YOKSA TOK KARNINA MI İÇİLMELİDİR?

Bu soru kullanıcılar tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Doğum kontrol haplarını aç ya da tok karına içebilirsiniz. Ancak mide bulantınız oluyorsa ve bu sizi rahatsız ediyorsa tok karnına içmeniz tavsiye edilmektedir. Yazıda belirttiğimiz gibi, eğer doğum kontrol hapı kullanmaya karar verdiyseniz mutlaka kadın doğum uzmanına danışmalı, muayene olmalı ve onay aldığınız taktirde doktor gözetiminde kullanmaya başlamalısınız. Kullanacağınız doğum kontrol hapının dozunu isteğinize göre alamazsınız. Bunun için en doğru cevabı yine doktorunuz verecektir. Sağlıklı günler dileriz.


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