KADIN

Doğum kontrol hapı tip 2 diyabet riskini artırabilir

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 18.09.2019 11:11 | Son Güncelleme

Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneğinin (EASD) İspanya'nın Barcelona kentinde yapılan yıllık toplantısında sunulan 22 yıllık araştırmaya 80 binden fazla kadın katıldı. Araştırma sonucuna göre doğum kontrol hapı kullanımının tip 2 diyabet riskini artırabileceğini belirlendi.

Doğum kontrol hapı tip 2 diyabet riskini artırabilir

Fransa'daki Avicenne Hastanesinden Dr. Sopio Tatulashvili, 1992-2014 yılları arasında 83 bin 799 kadının yaş, kilo, sigara alışkanlığı, fiziksel aktivite, eğitim düzeyleri gibi unsurların incelendiği araştırmaya göre doğum kontrol hapı kullananlarda kullanmayanlara göre tip 2 diyabet gelişimi riskinin daha fazla olduğu belirlendi.

Araştırmada tip 2 diyabet gelişimi riskinin doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda kullanmayanlara göre yüzde 33 daha fazla olduğu saptandı.

2

Tatulashvili, aile geçmişinde diyabet hastalığı bulunanlar, kilolu ya da obezlerin ve polikistik over sendromu tanısı konmuş hastaların da tip 2 diyabete yakalanma risklerinin daha da fazla olduğunu ifade etti.

Çalışmada ayrıca ergenliğe 14 yaşında ve daha sonra girenlerde, ergenliğe 12 yaş ve daha erken girenlere göre tip 2 diyabet gelişimi riskinin yüzde 12 daha az olduğu kaydedildi.

1

Ayrıca 52 yaşından sonra menopoza giren kadınlarda tip 2 diyabet riski gelişiminin daha erken yaşta girenlere göre yüzde 30 daha az olduğu ortaya kondu.

AA

Erzurum'da şaşırtan görüntü! Eylül ayında dolu yağdı Erzurum'da şaşırtan görüntü! Eylül ayında dolu yağdı
Bu virüsün kansere neden olabileceğini akıldan çıkarmayınBu virüsün kansere neden olabileceğini akıldan çıkarmayın
Sessiz katili spiral önleyebilir mi?Sessiz katili spiral önleyebilir mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğum kontrol hapı doğum kontrol hapı diyabet

En Çok Okunan Haberler

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Arka Sokaklar'a damga vuracak yeni isim!

Arka Sokaklar'a damga vuracak yeni isim!

Sadece erkeğin değil, kadının kalbine giden yol da midesinden geçiyor

Sadece erkeğin değil, kadının kalbine giden yol da midesinden geçiyor

Atmadan önce bir kez daha düşünün! İçine saç kremi koyunca...

Atmadan önce bir kez daha düşünün! İçine saç kremi koyunca...

Erdem'den vazgeçemeyen düşes bu tasarımları deneyecek mi?

Erdem'den vazgeçemeyen düşes bu tasarımları deneyecek mi?

Dudaklarda kalıcı dolgunluğu yakalamak mümkün mü?

Dudaklarda kalıcı dolgunluğu yakalamak mümkün mü?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genital siğili önemseyin! Egzama, tahriş, akıntı varsa mutlaka cinsel partnerinize söyleyin

Bu virüsün kansere neden olabileceğini akıldan çıkarmayın

Spiral kullanmak yumurtalık kanseri riskini azaltıyor

Sessiz katili spiral önleyebilir mi?

Her 3 kadından birinde demir eksikliği var! Çay ve kahve tüketimine dikkat

Yemeklerin hemen üzerine içilen çaydan vazgeçin

Utanmayın, mutlaka doktora danışın! Bakın vajinadaki karıncalanmalar ne anlama geliyor?

Vajinadaki karıncalanmalar ne anlama geliyor?

Elleri yıkamamak, banyoda saklamak... Tamponları yanlış kullandığınızı gösteren 10 yolu mutlaka bilmelisiniz

Bu ölümcül hatayı yapmayın! Tamponu bu şekilde kullanmak...

Bu beklenmedik 5 değişiklik menopozdan kaynaklanıyor olabilir

Bu durumun beş değişiklikten de sorumlu olabileceğini bilmiyorduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.