KADIN

Doğum kontrolü için spiral kullandı, ölmediği için şanslı olduğu söylendi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 13.03.2019 09:15 | Son Güncelleme

Kilo alma, göğüs ağrısı ve ruh halindeki dalgalanmalara bağlı baş ağrısından, çoğu kadının doğum kontrolünün kötü bir yan etkisi yaşaması muhtemeldir. Dört çocuk annesi Peta Todd, çevresindeki kadınların önerdiği bir doğum kontrol yöntemi olarak rahim içi spiral kullanmaya başladı. Doktorların her seferinde 'bir şeyin yok' diye gönderildiği kadın işitme kaybına kadar varan birçok sağlık problemi yaşadı. İşte spiral yüzünden ölümün eşiğinden dönen Peta'nın yaşadıkları.

Doğum kontrolü için spiral kullandı, ölmediği için şanslı olduğu söylendi

18 yaşından beri doğum kontrol hapı kullanan, ancak kadın arkadaşları tarafından spiral kullanması tavsiye edilen Peta Todd şu sıralar sıkıntılı günler geçiriyor. Geçtiğimiz Ekim ayında bobin (spiral) taktırdıktan sonra yüzü kabaran, gözü bulanıklaşan kadın, işitme sorunuyla da karşı karşıya kaldı.

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Gebeliği önleyen, rahim içinde 3 ila 5 yıl kalabilen bir doğum kontrol cihazı taktırdıktan sonra sorunlar yaşaması nedeniyle en az 6 doktora giden kadın, hekimlerden her defasında farklı tavsiyeler aldığını söylüyor. Bir doktorun gözü için gözlük, bir diğerinin ise enfeksiyon için antibiyotik verdiği söyleyen Peta, ''spirale karşı bir reaksiyon gösterdiğimi doktorlara anlatamıyordum'' şeklinde konuşuyor.

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''Kendimi çaresiz ve terk edilmiş hissettim. Kendi vücudum üzerinde kontrolüm yoktu ve kimse beni dinlemiyordu'' diyen genç kadın işitme duyusunu da kaybedince telaşlanmaya başladı.

Instagram hesabından sıkıntılarını paylaşmaya başladı ve kadınların doğum kontrolü konusunda benzer deneyimler yaşadıklarını ve görmezden gelindiklerini söyleyen mesajlar almaya başladı. Artık ağzı şişen ve sol kolu da kalkmayan bir kadın vardı. Cinsel sağlık ve aile planlaması kliniklerini arayan kadın zar zor randevu alarak 20 saniyelik bir işlemle bobinden kurtulmayı başardı.

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Baş ağrıları geçen, tekrar normal görmeye başlayan kadın işitme duyusunu da birkaç saat sonra tekrar kazandı. Spirali çıkaran hekimin Peta'ya söylediği şey ise korkunç: ''Spirale bağlı toksik bir reaksiyon geçirdiğini söyleyebiliri. Ölmediğin için şanslısın.''

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Genç kadın, hikayesinin diğer kadınlara ulaşmasını isteyerek bu konuda bilinçli olunmasını istiyor. Bobin üreticisi şirket ise konu hakkında çalıştıklarını anlatan bir mesaj yayımladı.

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Anahtar Kelimeler:
spiral doğum kontrol yöntemi

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