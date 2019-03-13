Doğum kontrolü için spiral kullandı, ölmediği için şanslı olduğu söylendi

18 yaşından beri doğum kontrol hapı kullanan, ancak kadın arkadaşları tarafından spiral kullanması tavsiye edilen Peta Todd şu sıralar sıkıntılı günler geçiriyor. Geçtiğimiz Ekim ayında bobin (spiral) taktırdıktan sonra yüzü kabaran, gözü bulanıklaşan kadın, işitme sorunuyla da karşı karşıya kaldı.

Gebeliği önleyen, rahim içinde 3 ila 5 yıl kalabilen bir doğum kontrol cihazı taktırdıktan sonra sorunlar yaşaması nedeniyle en az 6 doktora giden kadın, hekimlerden her defasında farklı tavsiyeler aldığını söylüyor. Bir doktorun gözü için gözlük, bir diğerinin ise enfeksiyon için antibiyotik verdiği söyleyen Peta, ''spirale karşı bir reaksiyon gösterdiğimi doktorlara anlatamıyordum'' şeklinde konuşuyor.

''Kendimi çaresiz ve terk edilmiş hissettim. Kendi vücudum üzerinde kontrolüm yoktu ve kimse beni dinlemiyordu'' diyen genç kadın işitme duyusunu da kaybedince telaşlanmaya başladı.

Instagram hesabından sıkıntılarını paylaşmaya başladı ve kadınların doğum kontrolü konusunda benzer deneyimler yaşadıklarını ve görmezden gelindiklerini söyleyen mesajlar almaya başladı. Artık ağzı şişen ve sol kolu da kalkmayan bir kadın vardı. Cinsel sağlık ve aile planlaması kliniklerini arayan kadın zar zor randevu alarak 20 saniyelik bir işlemle bobinden kurtulmayı başardı.