Doğum sonrası hangi egzersizler yapılmalı?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuba Tarhan Gümüş, doğum sonrası yapılan egzersizler hakkında tüm püf noktaları bizler için paylaştı.

DEPRESYONU AZALTIYOR

Esasen sporun kadın hayatındaki yegane yeri ve önemi sadece kilo verme olmamalıdır, özellikle doğum sonrası dönemde egzersiz yapmak kas gücünü ve enerjik olma hissini artırır, stresi azaltarak daha kaliteli uyunmasına yardımcı olur. Hatta doğum sonrası depresyon sıklığını azaltıcı etki gösterebilir.

Sağlıklı bir gebelik ve komplikasyonsuz bir doğumdan kısa süre sonra egzersizlerinize başlayabilirsiniz (normal doğumda kesi uygulanmadı ve dikiş atılma gereği olmadıysa doğumdan günler sonra başlanabilir ancak perine dikişleriniz varsa veya sezaryen doğum yaptıysanız spora başlama zamanını hekiminize danışmanız daha doğru olur)

EMZİRİYORSANIZ...

Kendinizi spor yapmaya hazır hissettiğinizde, öncelikle sizi serin tutacak bol kıyafetler giyin. Emziriyorsanız spordan önce mutlaka bebeğinizi besleyerek veya sağma ile meme dokusunun doluluğunu azaltın.