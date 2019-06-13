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Doğum sonrası mesajı! Annenin acı çeken anlardaki güçlü görüntüsü viral oldu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 13.06.2019 09:40 | Son Güncelleme

Doğum yaptıktan saniyeler sonra yayınlanan fotoğrafları sayesinde viral olan fotoğrafçı Alex Dovel, doğum eyleminin gerçek bir acı ve mücadele olduğunu kanıtlıyor. Sosyal medyada çoğunluğu kadın binlerce kişiden övgü dolu mesajlar alan Alex, doğum sonrası bir kadının gözden kaçan anlarını bakın nasıl yansıtıyor?

Doğum sonrası mesajı! Annenin acı çeken anlardaki güçlü görüntüsü viral oldu

ABD'nin Florida eyaletinde Alex Michele Photography'nin sahibi Alex Dovel'in doğum sonrası anları arkadaşı Tammy tarafından ölümsüzleştirildi.

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Tammy neden böyle bir şey yaptığını ise şöyle anlatıyor: 'Bebek daha yeni doğmuştu ve herkes gözlerimizin önünde gerçekleşen mucizeyi yaşıyordu doğal olarak herkes ona hayrandı.

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Bebeğin nasıl olduğunu soruyoruz, bebeğin neye ihtiyacı var, bebeği tutabilir miyiz, peki ya anne? Aylardır onu sağlıkla taşımak için mücadele etti doğum sırasında dayanılmaz bir acı yaşadı. O unutulmuş gibiydi. Anneleri unutmayalım.'

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Tammy 200 binden fazla beğeni ve yüzlerce yorum alan siyah beyaz fotoğrafı Facebook hesabında paylaştı. Gelen yorumlardan bazıları şöyle: 'Bu resmi seviyorum ama daha da ötesi bu yazıyı seviyorum.' 'Bu gördüğüm en güzel yazı ve çok doğru. Annelik stresini mükemmel bir şekilde özetliyor.' 'Anılarımı ve gözyaşlarımı geri getirdi. Anneleri unutmamalıyız.'

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Alex Dovel doğum sonrası an

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